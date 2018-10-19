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颁奖季大幕拉开！28届哥谭奖公布提名

"宠儿""第一归正会"领跑 赵婷"骑士"获提名

2018-10-19 08:42:52 来源：Mtime时光网

2018-2019年度颁奖季大幕拉开，第28届哥谭独立电影奖公布提名名单，《宠儿》和《第一归正会》领跑。


　　时光网讯 2018-2019年度颁奖季大幕拉开，第28届哥谭独立电影奖公布提名名单，《宠儿》《第一归正会》领跑。二者都获得最佳影片和最佳编剧的提名；《第一归正会》伊桑·霍克获最佳男演员提名，《宠儿》已锁定最佳群戏奖。颁奖典礼将于11月26日举行。

《宠儿》中文版预告

　　其他热门作品还包括《八年级》《假若比尔街能够讲话》《遗传厄运》《不留痕迹》《玛德琳的玛德琳》《私人生活》《抱歉打扰》《支持女孩们》。这些作品皆分获两项提名。

　　宋丹丹女儿赵婷执导的《骑士》入围最佳影片。Netflix携手阿方索·卡隆冲击颁奖季的野心之作《罗马》只获得最佳突破演员一项提名。


赵婷《骑士》入围最佳影片

　　哥谭独立电影奖是奥斯卡的早期风向标之一，由于时间较早，契合度上发挥不稳定。但毋庸置疑的是，即使不能预测奥斯卡的结果，这份提名名单也会大大影响这个颁奖季的走势。

　　去年哥谭奖四项提名领跑的《逃出绝命镇》就曾在颁奖季中风头无两，最终在奥斯卡也拿下最佳原创剧本。

第28届哥谭独立电影奖完整提名名单

最佳影片
《宠儿》
《第一归正会》
《假若比尔街能够讲话》
《玛德琳的玛德琳》
《骑士》

最佳纪录片
《Bisbee ‘17》
《Hale County This Morning, This Evening》
《长大成人》
《逃避者》
《与我为邻》

最佳男演员
亚当·德赖弗《黑色党徒》
本·福斯特《不留痕迹》
理查德·格兰特《你能原谅我吗？》
伊桑·霍克《第一归正会》
勒凯斯·斯坦菲尔德《抱歉打扰》

最佳女演员
格伦·克洛斯《贤妻》
托妮·科莱特《遗传厄运》
凯瑟琳·哈恩《私人生活》
雷吉娜·赫尔《支持女孩们》
米歇尔·菲佛《凯拉在哪里》

评审团特别奖最佳群戏
《宠儿》奥利维亚·科尔曼、艾玛·斯通、蕾切尔·薇兹

最佳突破演员
雅利扎·阿巴里西奥《罗马》
艾尔西·费舍尔《八年级》
海伦娜·霍华德《玛德琳的玛德琳》
KiKi Layne《假若比尔街能够讲话》
托马辛·麦肯齐《不留痕迹》

最佳突破导演
阿里·艾斯特《遗传厄运》
博·伯翰《八年级》
詹妮弗·福克斯《信笺故事》
克里斯托·莫塞勒《滑板厨房》
Boots Riley《抱歉打扰》

最佳编剧
《宠儿》
《第一归正会》
《私人生活》
《支持女孩们》
《良种动物》

最佳突破剧集-Long Form
《双面格蕾丝》
《大嘴巴》
《去他*的世界》
《杀死伊芙》
《姿态》
《利器》

最佳突破剧集-Short Form
《195 Lewis》
《Cleaner Daze》
《Distance》
《The F Word》
《She’s the Ticket》

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 哥谭独立奖 颁奖季 宠儿 第一归正会 提名名单
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