2018-2019年度颁奖季大幕拉开，第28届哥谭独立电影奖公布提名名单，《宠儿》和《第一归正会》领跑。





















赵婷《骑士》入围最佳影片





哥谭独立电影奖是奥斯卡的早期风向标之一，由于时间较早，契合度上发挥不稳定。但毋庸置疑的是，即使不能预测奥斯卡的结果，这份提名名单也会大大影响这个颁奖季的走势。









第28届哥谭独立电影奖完整提名名单





最佳影片





最佳纪录片

《Bisbee ‘17》

《Hale County This Morning, This Evening》





最佳男演员





最佳女演员





评审团特别奖最佳群戏





最佳突破演员





最佳突破导演





最佳编剧





最佳突破剧集-Long Form





最佳突破剧集-Short Form

《195 Lewis》

《Cleaner Daze》

《Distance》

《The F Word》

《She’s the Ticket》