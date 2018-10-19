时光网讯
2018-2019年度颁奖季大幕拉开，第28届哥谭独立电影奖公布提名名单，《宠儿》
和《第一归正会》
领跑。二者都获得最佳影片和最佳编剧的提名；《第一归正会》
伊桑·霍克获最佳男演员提名，《宠儿》
已锁定最佳群戏奖。颁奖典礼将于11月26日举行。
宋丹丹女儿赵婷执导的《骑士》
入围最佳影片。Netflix携手阿方索·卡隆冲击颁奖季的野心之作《罗马》
只获得最佳突破演员一项提名。
赵婷《骑士》入围最佳影片
哥谭独立电影奖是奥斯卡的早期风向标之一，由于时间较早，契合度上发挥不稳定。但毋庸置疑的是，即使不能预测奥斯卡的结果，这份提名名单也会大大影响这个颁奖季的走势。
去年哥谭奖四项提名领跑的《逃出绝命镇》
就曾在颁奖季中风头无两，最终在奥斯卡也拿下最佳原创剧本。
第28届哥谭独立电影奖完整提名名单
最佳影片
最佳纪录片
《Bisbee ‘17》
《Hale County This Morning, This Evening》
最佳男演员
最佳女演员
评审团特别奖最佳群戏
《宠儿》
奥利维亚·科尔曼、艾玛·斯通、蕾切尔·薇兹
最佳突破演员
最佳突破导演
最佳编剧
最佳突破剧集-Long Form
最佳突破剧集-Short Form
《195 Lewis》
《Cleaner Daze》
《Distance》
《The F Word》
《She’s the Ticket》