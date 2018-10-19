相比起香港地区的“决战千里”，台湾地区的“离家日”，更显几分气势，并且也代表着小蜘蛛终于成为一名真正的英雄走出家门去保护世界了。





近日“荷兰弟”汤姆·赫兰德在INS上宣布电影正式杀青，同时还晒出了一张身穿战衣和赞达亚站在街头的合照，两人摆出相同的POSE，看上去默契十足。粉丝们纷纷猜测二人的关系有可能进一步发展。





此前，漫威影业主席凯文·费奇曾剧透说：“续集的故事发生在夏天，彼得过暑假了，和朋友们一起去欧洲玩耍。”《蜘蛛侠：英雄远征》在之前曝光的海量片场照验证这一说法，荷兰弟汤姆·赫兰德和全班同学都到水城威尼斯观光了。只不过玩耍的过程中他们也会有一点小插曲。









根据外媒推测，这套战服可能具有防弹功能，发光的护目镜可以使用夜视功能，国外的网友将这套战衣叫做“潜行战衣（stealth suit）”。这个新战衣告诉我们，也许这次需要蜘蛛侠执行某个秘密任务。





有英雄就有反派，剧组在捷克的西北部城市利贝雷茨拍摄时又有新的片场照露出。这一次可不是汤姆·赫兰德他们的照片了，而是反派神秘客（杰克·吉伦哈尔饰）被媒体拍到了，其造型也随之模糊亮相。





按照漫画中的设定，神秘客本名昆汀·贝克，职业是好莱坞的电影特效师。最初，山姆·雷米执导的《蜘蛛侠》就曾经考虑让神秘客登场，但因为蜘蛛侠厉害的敌人太多了，就忍痛割爱了。过去了十余年，当索尼拍到这一部《蜘蛛侠：英雄远征》的时候，终于是时候让神秘客登场了。





《蜘蛛侠：英雄远征》依旧是前作《蜘蛛侠：英雄归来》的导演乔·沃茨执导，汤姆·赫兰德继续饰演蜘蛛侠彼得·帕克，杰克·吉伦哈尔加盟饰演大反派神秘客。该片将于2019年7月5日北美上映。

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