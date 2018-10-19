海报中宇宙最强猎手铁血战士滑板、打游戏、篮球、街舞无所不能，玩转娱乐跻身潮人界。





《铁血战士》作为科幻经典IP，曾一度引领欧美潮流文化。1987年由阿诺德·施瓦辛格主演的第一部《铁血战士》出世，影片中溢出屏幕的雄性荷尔蒙和造型奇异的外星人轰动一时。无数铁粉将铁血战士做成纹身纹在身上。





此次曝光的潮流文化主题海报，色彩浓郁的背景彰显街头人自由张扬的个性，铁血战士融入潮人圈中，时而脚踏滑板棒球帽板鞋装备齐全，双手张开掌握平衡，变身街头小子横行街区；时而组团开黑，不仅是宇宙中的无冕之王，还是游戏中的终极王者。街舞中的高难度动作也难不倒他，健壮的手臂轻易就能够撑起身体，自信的眼神好像无言的炫耀“不是针对谁，我是说在座的各位都是小弟”。





《铁血战士》讲述狙击手奎恩·麦肯纳（波伊德·霍布鲁克饰代表作《金刚狼3》）与外星人铁血战士激烈交火，侥幸脱身后将捡到的外星人高级装备秘密寄回家。奎恩的儿子（雅各布·特伦布莱饰代表作《房间》）以为是父亲送的礼物摆玩，却意外引来铁血战士同伴。奎恩带领一群问题士兵与生物学家（奥立薇娅·玛恩 代表作《X战警：天启》）一同勇敢反抗外星人入侵。

编辑：羊羊