海报中，两位女间谍以致敬经典特工影片《史密斯夫妇》的姿势展现属于自己的风采，两人中间巨大的单词“SPY”既暗含两人的特工身份，又展示了这对狂飙姐妹花一路逍遥的冒险奇遇。





与终极海报一同发布的还有一支病毒曲《请渣男原地爆炸》，病毒曲以魔性洗脑的旋律以及“扎心”的歌词博得网友好评。《我的间谍前男友》由《生活伴侣》导演苏珊娜·福格尔自编自导，米拉·库尼斯、凯特·麦克金农、山姆·修汉等实力派人气演员联袂出演，正在热映中。





在电影中饰演奥黛丽的是“好莱坞最性感女性之一”的米拉·库尼斯，虽然长相性感甜美，但米拉有着非常丰富的喜剧经验，曾在《泰迪熊》、《70年代秀》中奉献出令人难忘的喜剧表演；





奥黛丽的闺蜜摩根则由《周六夜现场》的新进台柱凯特·麦克金农出演，她此前曾凭借在《周六夜现场》中的精彩表现一举夺得68届艾美奖最佳女配角奖，对喜剧的驾驭能力炉火纯青。





导演苏珊娜·福格尔想要摆脱喜剧电影中常用的，以大量特技镜头推进剧情和场景的陈词滥调，她在接受采访时表示：“对我来说，重要的是动作要像男性主导的电影一样无所畏惧，我们不会退缩，也不会试图去软化它。”





因此，她邀请了曾担任《谍影重重》系列和《007》系列动作指导的加里·鲍威尔，他的加盟让这部特工喜剧的动作效果达到最佳。

编辑：hello王小羊