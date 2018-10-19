为了解答观众疑惑，片方发布王耀庆深陷危机的删减片段，讲述他与“画家”交易前发生的事，让看完片段的观众豁然开朗：“没想到‘画家’如此狡猾，早早就把李警官的‘盒饭’给准备好了！”









为了解答观众的疑惑，片方今日特意发布王耀庆深陷危机的删减片段，讲述他与“画家”交易之前所发生的事情，让看完片段的观众豁然开朗，纷纷感慨：“没想到‘画家’如此狡猾，早早就把李警官的‘盒饭’给准备好了！”





这次任务是李警官和何督察两人擅自行动吗？今日，片方发布了李警官执行任务时的细节片段：视频中，李警官跟随“麻雀”去见“画家”，何督察安排了三位便衣警察跟随，结果却被“麻雀”发现，并使用障眼法成功将李警官掉包，还引导便衣警察跟错了对象，最终让李警官一人去面对穷凶极恶的“画家”团伙。而这一行为也注定了李警官之后凶多吉少。





影片中，“画家”在游轮上已经怀疑了王耀庆饰演的“马主教”真正身份，在处置完鑫叔后，“画家”更是设置了完美圈套来引诱王耀庆饰演的李警官上钩。从最新曝光的片段可以得知，“画家”先是甩掉众多警察，做好完全准备后才决定射杀李警官。这样既能解决掉警察这个大麻烦，又能保证自己不会被警察发现现身地点。





有网友表示看到此删减片段后恍然大悟，“终于知道画家为何三代没有被抓了，心思太细了。”还有网友表示心疼：“原来李警官的‘盒饭’早就被画家准备好了，心疼他和何督察那个未能完成的约会。”

编辑：hello王小羊