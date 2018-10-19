2018年7月印度取消卫生巾进口关税，印度新闻网站表示：“我们生活在这样一个国家，只有当一个宝莱坞明星把故事搬上银幕时，公民的运动才会得到认可……多亏阿克谢，他拯救了印度妇女。”









该片改编自真人真事，主人公原型是印度企业家阿鲁纳恰拉姆，被称为“姨妈巾之父”，穆鲁加南萨姆曾在接受采访时透露，在印度当地贫困家庭是负担不起卫生巾的日常消耗的。





很多女性不懂经期卫生知识，经期用品五花八门，除了旧布，还有沙子、锯末、树叶，甚至炉灰。于是他决心改变这种状况。用棉花自制卫生巾让妻子试用，自己亲自体验卫生巾的感觉。他坦言，“一辈子都不会忘记那种感觉”。





影片中的妻子因卫生护垫价格昂贵与争吵不已，拉克希米于心不忍，决定亲手制作卫生巾，可是卫生巾工艺、材质都比较特殊，所以拉克希米屡战屡败，有所坚持，有所收获。





拉克希米最终成为了印度首位廉价卫生护垫的缔造者，因为卫生巾的品质优良、操作简易，同时也为大量女性提供了工作岗位，他重新得到了村里人的尊重和喜爱。更重要的是，他让妻子用上了干净卫生的护垫。





前有阿米尔·汗后有阿克谢·库玛尔，他们用精湛的演技将印度的社会冲突表现得淋漓尽致，用自己的行动推动着印度社会基础设施的改革与完善，突出人性与社会，尊严与个人的矛盾，在印度人民心中建立起一个“接地气”的“民族英雄”形象。





2018年7月印度取消卫生巾进口关税，印度新闻网站表示：“我们生活在这样一个国家，只有当一个宝莱坞明星把故事搬上银幕时，公民的运动才会得到认可……多亏阿克谢，他被誉为穿着闪亮盔甲的骑士，他拯救了为卫生巾纳税的印度妇女。”

编辑：hello王小羊