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《印度合伙人》曝中文海报有望引进

被网友戏称“护垫侠” 接地气英雄改变印度社会

2018-10-19 11:40:32 来源：Mtime时光网

2018年7月印度取消卫生巾进口关税，印度新闻网站表示：“我们生活在这样一个国家，只有当一个宝莱坞明星把故事搬上银幕时，公民的运动才会得到认可……多亏阿克谢，他拯救了印度妇女。”
　　时光网讯  今年2月在印度上映的电影《PadMan》目前正式确定中文片名为《印度合伙人》。该片曾在互联网上被网友亲切翻译为《护垫侠》，据悉，影片已经有望引进，在今年登陆全国院线。

　　《印度合伙人》被称为印度电影史上首部为女性发声的电影，也是改变国家的电影。在印度上映后，一度引发网友的热议。阿克谢·库玛尔大胆挑战女性月事中的难题，深入探讨女性生理期的健康安全。

　　该片改编自真人真事，主人公原型是印度企业家阿鲁纳恰拉姆，被称为“姨妈巾之父”，穆鲁加南萨姆曾在接受采访时透露，在印度当地贫困家庭是负担不起卫生巾的日常消耗的。

　　很多女性不懂经期卫生知识，经期用品五花八门，除了旧布，还有沙子、锯末、树叶，甚至炉灰。于是他决心改变这种状况。用棉花自制卫生巾让妻子试用，自己亲自体验卫生巾的感觉。他坦言，“一辈子都不会忘记那种感觉”。

　　影片中的妻子因卫生护垫价格昂贵与争吵不已，拉克希米于心不忍，决定亲手制作卫生巾，可是卫生巾工艺、材质都比较特殊，所以拉克希米屡战屡败，有所坚持，有所收获。

　　拉克希米最终成为了印度首位廉价卫生护垫的缔造者，因为卫生巾的品质优良、操作简易，同时也为大量女性提供了工作岗位，他重新得到了村里人的尊重和喜爱。更重要的是，他让妻子用上了干净卫生的护垫。

　　前有阿米尔·汗后有阿克谢·库玛尔，他们用精湛的演技将印度的社会冲突表现得淋漓尽致，用自己的行动推动着印度社会基础设施的改革与完善，突出人性与社会，尊严与个人的矛盾，在印度人民心中建立起一个“接地气”的“民族英雄”形象。

　　2018年7月印度取消卫生巾进口关税，印度新闻网站表示：“我们生活在这样一个国家，只有当一个宝莱坞明星把故事搬上银幕时，公民的运动才会得到认可……多亏阿克谢，他被誉为穿着闪亮盔甲的骑士，他拯救了为卫生巾纳税的印度妇女。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 护垫侠 印度合伙人 海报 有望引进
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印度合伙人

印度合伙人 (2018)

7.5

导演：R·巴尔金

主演：阿克谢·库玛尔

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阿克谢·库玛尔

阿克谢·库玛尔

Akshay Kumar

职业：演员 | 制作人

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