特辑中陈建斌声称自己是警察，不料却遭受众人反复打脸，伴随着轻快的音乐陈建斌高大的警察形象荡然无存。





陈建斌饰演的马先勇在视频开篇便遭受“你是谁？”三连灵魂拷问，面对自己车窗上新鲜的交通罚单，直接开启街头暴走状态，自称警察，破口大骂。





随后，剧情大反转，“囧神”附体，先后遭遇被亲妹妹拒之门外、假扮警察夜总会办案被真警察现场抓包带走、亲女儿残忍掌掴等一幕幕喜感故事。





特辑最后，在极具喜感的背景音乐下，一句“你是保安，不是警察！”直接点明陈建斌在影片中的真实身份，似乎也是有意透露陈建斌角色的卑微与无奈。





电影主要讲述了桥城中一群默默无为的人所经历的人生百态，一把丢失的枪将这群本无交集的人捆绑在了一起，片中陈建斌饰演的马先勇则顺着这把枪的线索一路走来，寻找真相，重新实现他的警察梦。





编辑：hello王小羊