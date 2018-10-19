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萌叔陈建斌上线 撰写中年逐梦记

荒诞喜剧《无名之辈》曝陈建斌特辑

2018-10-19 12:02:26 来源：Mtime时光网

特辑中陈建斌声称自己是警察，不料却遭受众人反复打脸，伴随着轻快的音乐陈建斌高大的警察形象荡然无存。

陈建斌特辑

　　时光网讯  由知名青年导演饶晓志执导、陈建斌任素汐、潘斌龙、章宇、马吟吟、王砚辉、程怡、宁桓宇、九孔、邓恩熙等共同主演的荒诞喜剧《无名之辈》将于11月16日全国上映，今日曝光陈建斌特辑。特辑中陈建斌声称自己是警察，不料却遭受众人反复打脸，伴随着轻快的音乐陈建斌高大的警察形象荡然无存。

　　陈建斌饰演的马先勇在视频开篇便遭受“你是谁？”三连灵魂拷问，面对自己车窗上新鲜的交通罚单，直接开启街头暴走状态，自称警察，破口大骂。

　　随后，剧情大反转，“囧神”附体，先后遭遇被亲妹妹拒之门外、假扮警察夜总会办案被真警察现场抓包带走、亲女儿残忍掌掴等一幕幕喜感故事。

　　特辑最后，在极具喜感的背景音乐下，一句“你是保安，不是警察！”直接点明陈建斌在影片中的真实身份，似乎也是有意透露陈建斌角色的卑微与无奈。

　　电影主要讲述了桥城中一群默默无为的人所经历的人生百态，一把丢失的枪将这群本无交集的人捆绑在了一起，片中陈建斌饰演的马先勇则顺着这把枪的线索一路走来，寻找真相，重新实现他的警察梦。

　　陈建斌从事演艺多年，其中自编自导自演的《一个勺子》中饰演一个拉条子的农民，凭借炉火纯青的表演斩获第51届台湾电影金马奖最佳新导演奖、最佳男主角奖和第30届中国电影金鸡奖最佳导演处女作奖，此次再度饰演社会底层籍籍无名的小人物，备受关注。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 无名之辈 陈建斌 特辑
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