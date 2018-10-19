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神奇动物来了！雀斑裘花米勒均来华

10.28北京首映 曝光十大主演中文版海报

2018-10-19 12:12:18 来源：Mtime时光网

《神奇动物：格林德沃之罪》宣布主创来华！主演“小雀斑”埃迪·雷德梅恩、“裘花”裘德·洛、凯瑟琳·沃特森与埃兹拉·米勒，将出席10月28日在北京举行的中国盛大首映活动。
　　时光网讯　日前，由《哈利·波特》作者J.K.罗琳全新创作的《神奇动物：格林德沃之罪》确定同步北美11月16日全国上映，这个好消息令无数中国观众兴奋不已，今日片方再次送出超大惊喜，正式宣布影片主演埃迪·雷德梅恩、裘德·洛、凯瑟琳·沃特森与埃兹拉·米勒将出席10月28日在北京举行的中国盛大首映活动，诚邀观众与粉丝一起见证魔法世界的全新传奇！

　　十大主演的中文版海报也一同曝光，画面中的他们神情复杂，在影片中的命运也截然不同，全新故事引发诸多悬念，令人期待。11月16日，开启你的魔法之旅！

官宣！四大主演来华开启魔法之旅

　　《神奇动物：格林德沃之罪》的上映消息曾在社交平台引发了巨大轰动，并一举登上热搜榜，超高人气可见一斑。观众们也纷纷表示，希望主创们能够再次来华，与中国粉丝们近距离接触。想不到没过几日，官方就再次带给了粉丝们第二轮的惊喜，宣布影片四大主演即将来华。

　　除了纽特的扮演者“小雀斑”埃迪·雷德梅恩和蒂娜的扮演者凯瑟琳·沃特森是第二次携《神奇动物》系列来华外，年轻版邓布利多的扮演者裘德·洛和“默然者”克雷登斯的扮演者埃兹拉·米勒也将一同前来。10月28日，影片将在北京举行盛大的首映活动，星光熠熠的来华阵容必将在中国掀起新一轮的魔法狂潮，敬请期待。

悬念！十大人物命途多舛扑朔迷离

　　同时曝光的中文人物海报中，影片十大主演齐齐亮相，他们捉摸不定的复杂神情中，似乎隐藏着魔法世界的更多秘密，海报中的话语也暗示了每个人截然不同的命运。勇敢正义的纽特竟成为通缉对象，背后隐情令人好奇。年轻时的邓布利多遭遇监视，他该如何突出重围并遏制格林德沃的势力，牵动着观众们的心。蒂娜也走出美国，在法国魔法世界执行任务，直面未知的挑战。

　　作为一切危机的根源，在逃的黑魔法师格林德沃将召集势力，试图重建魔法世界的秩序。而“默然者”克雷登斯依旧没有逃脱“身世”的纠缠，这次他将前往法国，与还未变身为伏地魔爱宠的女孩纳吉尼一起探寻身世之谜。此外，奎妮与雅各布跨越两大世界的感情面临更大考验，全新加入的纽特哥哥忒修斯及其未婚妻莉塔，又会为魔法世界带来什么影响？一切的悬念，尽在11月16日揭晓答案。

　　《神奇动物：格林德沃之罪》由大卫·叶茨执导，埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒、艾莉森·苏朵儿、埃兹拉·米勒、裘德·洛和约翰尼·德普联袂主演，将于2018年11月16日全国公映。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 神奇动物 华纳 小雀斑 裘花 J.K.罗琳 埃迪·雷德梅恩 裘德·洛
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