此次曝光的预告片中可以看到，铁血飞船如流星般穿梭于星空，人类最疯战队的表情细腻描绘出他们的恐惧与疑问，铁血战士造访地球必要再度掀起腥风血雨。





在《铁血战士》里，这个热衷穿越星际进行宇宙狩猎的神秘种族再度来袭。随新片到来的新角色——终极铁血战士将超强登场。终极铁血战士如今进化的刀枪不入，身高增至3.3米，体重飙到317公斤。





此次曝光的预告片中可以看到，铁血飞船如流星般穿梭于星空，人类最疯战队的表情细腻描绘出他们的恐惧与疑问，铁血战士造访地球必要再度掀起腥风血雨。终极铁血狂扁普通铁血战士的画面打击感十足，猩红色定位系统总是带给人压迫十足的威慑感，各种冷热武器轮番上演着实是一路火花带闪电。





除此之外，片中还呈现了爬飞船、跳悬崖镜头，铁血战士以及铁血狗张开血盆大口，颇有一种舍我其谁的霸气。有影评人表示“这一次，人类与它的巅峰对决，除了实打实的拳拳到肉，更是一次两种世界文明间的较量。大银幕上真的很久没有如此让人摩拳擦掌的好戏了”。





自从30年前州长施瓦辛格出演了第一部《铁血战士》，铁血战士就在科幻电影届掀起了轩然大波，其独特外形和性格设定，让它一跃成为继异形之后又一经典外星生物形象。



