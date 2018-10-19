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好莱坞《铁血战士》还有七天到达战场

电影预售开启 科幻经典IP首登内地影院

2018-10-19 12:20:05 来源：Mtime时光网

此次曝光的预告片中可以看到，铁血飞船如流星般穿梭于星空，人类最疯战队的表情细腻描绘出他们的恐惧与疑问，铁血战士造访地球必要再度掀起腥风血雨。
　　时光网讯  好莱坞科幻动作冒险片《铁血战士》预售开启。影片由《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克执导，即将于下周五（10月26日）正式登陆全国各大影院。这一科幻界经典IP首登内地影院，新作中终极铁血战士肆虐来袭，人类最疯战队以命相搏，强强对决。

　　在《铁血战士》里，这个热衷穿越星际进行宇宙狩猎的神秘种族再度来袭。随新片到来的新角色——终极铁血战士将超强登场。终极铁血战士如今进化的刀枪不入，身高增至3.3米，体重飙到317公斤。

　　此次曝光的预告片中可以看到，铁血飞船如流星般穿梭于星空，人类最疯战队的表情细腻描绘出他们的恐惧与疑问，铁血战士造访地球必要再度掀起腥风血雨。终极铁血狂扁普通铁血战士的画面打击感十足，猩红色定位系统总是带给人压迫十足的威慑感，各种冷热武器轮番上演着实是一路火花带闪电。

　　除此之外，片中还呈现了爬飞船、跳悬崖镜头，铁血战士以及铁血狗张开血盆大口，颇有一种舍我其谁的霸气。有影评人表示“这一次，人类与它的巅峰对决，除了实打实的拳拳到肉，更是一次两种世界文明间的较量。大银幕上真的很久没有如此让人摩拳擦掌的好戏了”。

　　自从30年前州长施瓦辛格出演了第一部《铁血战士》，铁血战士就在科幻电影届掀起了轩然大波，其独特外形和性格设定，让它一跃成为继异形之后又一经典外星生物形象。

　　三十年间陆续出品了《铁血战士2》《新铁血战士》，还与“官宣”CP异形演绎《异形大战铁血战士》《异形大战铁血战士2》。新版《铁血战士》自北美地区上映以来便显示出其强大的票房号召力，顺利拿下北美首日票房和首周末票房冠军，成为2018年度话题之作。

   编辑：hello王小羊

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 铁血战士 预售 福斯
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