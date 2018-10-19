时光网讯
10月19日，“中国人民的老朋友”印度演员、导演、制作人阿米尔·汗
来到北京，与香港导演唐季礼
和清华大学新闻与传播学院教授尹鸿等嘉宾，一起参与太湖世界文化论坛之“世界电影人文对话：电影是人类命运共同体的文化载体”高峰对话活动。“米叔”在现场受到热烈欢迎，他直言很喜欢《鹿鼎记》这个故事，屡次被逗到大笑，还说韦小宝这个人物很有魅力。身边的唐季礼导演开玩笑说：“阿米尔·汗是希望自己演韦小宝！”
阿米尔·汗认为：“情感是沟通不同国家观众间的桥梁，不同国家的人，即使言语不通，也都会为了同样的事情感动，因为人类有共通的情感。比如意大利电影《美丽人生》
，我之前不了解背景，但我一下子就被电影感动了，并且了解了那段战争故事。比如中国观众看了我的电影，看到《三傻大闹宝莱坞》
觉得是看到了自己上学的故事，看到《摔跤吧！爸爸》
也想到了自己和爸爸的感情。”
提到拍摄电影的初衷，阿米尔·汗坦言：“我选择拍一部电影，首先考虑的是什么故事让我自己兴奋，并不是先考虑观众想看什么，换句话说，我只拍那些让我觉得兴奋的电影，不会去迎合什么人。”如今不少印度片在中国大卖，“米叔”也表示他更想让印度人民看到中国电影，“印度观众很少能看到中国片，以前他们看过李小龙，我也想把中国观众的生活和情感展示给印度观众。我想让印度人更好地了解中国电影，情感上的交流才是真正的文化交流”
提到中国故事，阿米尔·汗现场自曝很喜欢《鹿鼎记》这个故事，他半开玩笑半认真地说：“我喜欢这个生长在妓院，出入于皇宫，满嘴没有一句实话，还娶了七个老婆的人物。”观众们顿时大笑，他说的便是韦小宝了，米叔还说“这个人物很有魅力，这本书也特别幽默，我看的时候屡次被逗笑，看完这个故事让我对中国文化感觉更加亲切了。”
当被问到希望找哪个中国演员演韦小宝时，身边的唐季礼导演开玩笑说：“阿米尔·汗是希望自己演韦小宝！”唐导还告诉阿米尔·汗：“中国的好男人其实只有一个老婆。”
在论坛上，香港导演唐季礼还谈起如何用电影将民族文化走向世界的问题。唐季礼认为，要想更好地传播本民族的文化，就需要兼顾中西方共有的表达方式，此外电影人还需要建立属于自己的电影品牌。中国功夫片闻名全世界，李小龙、成龙也被好莱坞熟悉，可是他们打动人的核心不是“拳头”和“功夫”，而是中国人的“德”字，如何让中国文化“穿”上不同的外衣走出去，这是值得思考的问题。
编辑：隐饮