







在映后的交流中，观众对于影片的命运主题感到十分好奇，导演左志国解释，“万事万物都相互作用，就像某种蝴蝶效应，就像这部电影从中国被带到了这里一样，无法预测但它就是发生了。”此外，主演丁建钧也分享了幕后趣事，例如他为了诠释“逃犯”这个角色，竟然长达42天不洗头洗澡。





波兰当地观众Natalia表示，“六条线索的故事十分复杂，但我很享受抽丝剥茧的过程，甚至‘享受’也不足以形容我的感动。电影引发我去深度思考很多事情，是很有趣且很深刻的一个故事。我们都是互相连接的，命运的轨道彼此交织，并产生蝴蝶效应。”





另一位观众则表示，“导演的手法十分有趣，正叙、倒叙、出其不意。你无法阻止一些事情的发生，只能硬着头皮跟随命运。”更有观众表示，途径此电影节，以掷铜板选择了这部电影，想不到竟然十分喜欢，这也是命运的安排。



