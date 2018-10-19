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自10月12日起，第34届华沙国际电影节（WFF）于波兰盛大展开，《云雾笼罩的山峰》
与来自全球各地的影人的作品群聚于此。
华沙电影节与欧洲三大电影节（威尼斯、戛纳、柏林）同为全世界15个国际A类电影节之一，在此得奖的短片有资格角逐来年的奥斯卡。
本届华沙入围名单里，共有多部中国影片，其中入围自由精神竞赛单元的《云雾笼罩的山峰》
主创团队，导演左志国、监制丁建国及周强、制片人李昕及郭娜、演员丁建钧及李珏，一同在该片于华沙的全球首映与观众见面。
《云雾笼罩的山峰》
是左志国导演首部自编自导的长篇作品，故事讲述一名在山里长期打工为生的年轻父亲，因爱女重病，又向老板索要赔款不成，被迫铤而走险绑架了老板的女儿，此举却如多米诺骨牌一样产生连锁反应，影响了山里其他作恶的人，最终产生了无法预知的严重后果。本片于18日在华沙进行全球首映，映后获得全场观众掌声不断。
在映后的交流中，观众对于影片的命运主题感到十分好奇，导演左志国解释，“万事万物都相互作用，就像某种蝴蝶效应，就像这部电影从中国被带到了这里一样，无法预测但它就是发生了。”此外，主演丁建钧也分享了幕后趣事，例如他为了诠释“逃犯”这个角色，竟然长达42天不洗头洗澡。
波兰当地观众Natalia表示，“六条线索的故事十分复杂，但我很享受抽丝剥茧的过程，甚至‘享受’也不足以形容我的感动。电影引发我去深度思考很多事情，是很有趣且很深刻的一个故事。我们都是互相连接的，命运的轨道彼此交织，并产生蝴蝶效应。”
另一位观众则表示，“导演的手法十分有趣，正叙、倒叙、出其不意。你无法阻止一些事情的发生，只能硬着头皮跟随命运。”更有观众表示，途径此电影节，以掷铜板选择了这部电影，想不到竟然十分喜欢，这也是命运的安排。
《云雾笼罩的山峰》
入围自由精神竞赛单元，将与其他15部作品一同角逐该单元奖项，得奖名单将于北京时间21号揭晓。
编辑：飒飒