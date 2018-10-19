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《时空行者》曝人物海报&改档预告

甄子丹王宝强决战凛冬 黄圣依江疏影主演

2018-10-19 15:15:13 来源：Mtime时光网

《时空行者》曝人物海报&改档预告，甄子丹、王宝强决战凛冬，黄圣依、江疏影两位女性角色一温婉一干练。
       

《冰封侠：时空行者》提档预告

时光网讯 动作剧情电影《冰封侠：时空行者》今日发布人物角色海报，甄子丹黄圣依王宝强任达华喻亢以及特别出演江疏影戏中造型纷纷亮相。海报中锦衣卫四兄弟武装就位，面对决战严阵以待，而黄圣依江疏影两位女性角色一温婉一干练，为这场男人戏平添柔情。电影《冰封侠：时空行者》由黄建新总监制，文隽编剧及监制，叶伟民导演，甄子丹、黄圣依、王宝强、任达华、喻亢领衔主演，江疏影特别出演，将于2018年11月2日全国公映。

        在《冰封侠：时空行者》最新发布的人物角色海报中，金色线网在黑色背景上扩散，象征着人物在时空漩涡中穿梭，气氛波橘云诡，神秘莫测。甄子丹、王宝强、任达华、喻亢饰演的锦衣卫四兄弟，一改在香港青马大桥决战时的现代装束，全部回归锦衣卫身份。重返明朝后的四兄弟早已心生罅隙，迥异的命运将昔日手足推向决裂，一场关乎个人命运和朝廷社稷的终极决战势不可免。

        海报中，甄子丹饰演的大将军贺英面色凝重，仗剑端坐，胸前的猛虎纹饰，既象征着他在禁军中的身份地位，也呼应着贺英人中之王的责任与担当。王宝强表情严肃，信心坚决，他将为了正义与贺英并肩作战，对抗大哥；大哥任达华在现代香港是警司长官，穿越回来一样是锦衣卫头领，胸前的龙纹和头盔上的龙头雕饰霸气无两，能在明朝当时拥有火枪做武器更是彰显着其至高的权力，费尽心机抢夺神器。

        动作剧情电影《冰封侠：时空行者》将于2018年11月2日全国公映。

   编辑：隐饮

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关键词： 冰封侠：时空行者
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