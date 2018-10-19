《时空行者》曝人物海报&改档预告，甄子丹、王宝强决战凛冬，黄圣依、江疏影两位女性角色一温婉一干练。









海报中，甄子丹饰演的大将军贺英面色凝重，仗剑端坐，胸前的猛虎纹饰，既象征着他在禁军中的身份地位，也呼应着贺英人中之王的责任与担当。王宝强表情严肃，信心坚决，他将为了正义与贺英并肩作战，对抗大哥；大哥任达华在现代香港是警司长官，穿越回来一样是锦衣卫头领，胸前的龙纹和头盔上的龙头雕饰霸气无两，能在明朝当时拥有火枪做武器更是彰显着其至高的权力，费尽心机抢夺神器。





编辑：隐饮