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动作剧情电影《冰封侠：时空行者》
今日发布人物角色海报，甄子丹
、黄圣依
、王宝强
、任达华
、喻亢
以及特别出演江疏影戏中造型纷纷亮相。海报中锦衣卫四兄弟武装就位，面对决战严阵以待，而黄圣依江疏影两位女性角色一温婉一干练，为这场男人戏平添柔情。电影《冰封侠：时空行者》
由黄建新总监制，文隽编剧及监制，叶伟民导演，甄子丹、黄圣依、王宝强、任达华、喻亢领衔主演，江疏影特别出演，将于2018年11月2日全国公映。
在《冰封侠：时空行者》
最新发布的人物角色海报中，金色线网在黑色背景上扩散，象征着人物在时空漩涡中穿梭，气氛波橘云诡，神秘莫测。甄子丹、王宝强、任达华、喻亢饰演的锦衣卫四兄弟，一改在香港青马大桥决战时的现代装束，全部回归锦衣卫身份。重返明朝后的四兄弟早已心生罅隙，迥异的命运将昔日手足推向决裂，一场关乎个人命运和朝廷社稷的终极决战势不可免。
海报中，甄子丹饰演的大将军贺英面色凝重，仗剑端坐，胸前的猛虎纹饰，既象征着他在禁军中的身份地位，也呼应着贺英人中之王的责任与担当。王宝强表情严肃，信心坚决，他将为了正义与贺英并肩作战，对抗大哥；大哥任达华在现代香港是警司长官，穿越回来一样是锦衣卫头领，胸前的龙纹和头盔上的龙头雕饰霸气无两，能在明朝当时拥有火枪做武器更是彰显着其至高的权力，费尽心机抢夺神器。
编辑：隐饮