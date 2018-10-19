2018年10月19日，陈国富、周迅、陈坤共同创办的山下学堂发布一周年宣传片，首度展露学员状态，用写意镜头捕捉这些追逐梦想的年轻人。





记录青年演员成长足迹

2019新人班招生发布





2017年10月19日，陈国富、周迅、陈坤三位创始人共同创办了山下学堂，2018年新人班于同时开始开启报名，共计3345人报名。经过3轮复试，最终录取14名学员。2018年3月12日，2018年春季新人班举行了开班仪式。2018年新人班课程为期一年，分为“我的故事”、“剧本ABC”和职前实践三个阶段，旨在通过一系列课程寻找寻表演中的自我，提升包括表演技巧、审美能力在内的各项能力，继而逐渐成长为一名对表演有敬畏、有追求的职业演员。





10月19日发布的山下学堂一周年宣传片用镜头捕捉这些追逐梦想的年轻人。宣传片用写意的镜头记录下演员日常训练、研读剧本的过程，以及在即将登上梦想舞台前的憧憬与忐忑。宣传片最后用快速闪回镜头回顾了山下学堂新人班学员在半年多时间里接受的多项课程和训练，以充满张力的结尾为观众留下悬念。





山下学堂是一次从表演开始的探索，也是一个打破教育常规的实验。山下学堂采用适性进阶的方法进行教学，重视学习者的自主性，依据每个人的特性自由发展。山下学堂认为，作为一名职业演员，除了表演技巧，审美能力和对生命的感知也同样重要。同时，山下学堂也格外注重对演员自身心理的挖掘，希望能借助专业的心理疏导课，帮助演员找到自己，帮助他们实现与角色连接。在师资上，数十位国内外活跃于一线的表演老师、影视业资深从业者、各艺术门类艺术家、身心灵引导师先后加入山下的教学队伍。





随着一周年宣传片的发布，山下学堂2019新人班也正式开始招生。2019新人班学习周期将延长至18个月，学员将完成3500课时学习，并在舞台剧演出、影视剧拍摄和海外游学中对自己所学的知识付诸实践、巩固与深化，逐渐成长为一名对表演有敬畏、有追求的职业演员。2019新人班面向16岁以上、有志于从事影视、戏剧表演，且无专业经验者招生。报名者需通过网络初选、两轮线下面试和一轮线下笔试。2019新人班学费12万元，山下学堂将为综合素质突出的学员提供全额助学金，报名者可在入围笔试阶段后可提出申请。





三大教学产品一个复合美学空间

一起分享再创造





目前山下学堂下设三大教学课程，除了引领非职业演员入门的新人班，还有针对专业演员的职业演员表演进阶班和开放性高阶的大师班。





2018年2月2日，山下学堂职业演员表演进阶班开启报名。5月7日至7月7日，首期16名学员完成了为期9周、共计300课时的学习。职业演员进阶班面向有表演经验的演员，以解决演员自我提升的需求为目标，致力于为演员提供个性化训练路径和针对性的问题解决方案。2018年11月12日，第二期职业演员表演进阶班将开课，目前正在招生中。





今年7月和8月，来自纽约大学Tisch艺术学院的艾伦·帕克斯 （Ellen Parks）与来自耶鲁大学戏剧学院的克里斯托弗·贝叶斯（Christopher Bayers）分别带来“试镜的洞察力”和“情感的想象力”两个大师工坊。





在新人班、职业演员表演进阶班和高阶的大师工坊外，山下学堂还设置了开放型课程大师分享课。大师分享课面向包括演员在内的更广阔人群，邀请在表演及相关领域的资深从业者进行分享，并以表演为核心，辐射整个业态。6月16日，首期大师分享课邀请到著名导演乌尔善讲解“类型电影中的表演”。9月8日，陈国富导演带来大师分享课“人生演出”，以具体作品为案例，从角色塑造、影视创作和分析欣赏等多个不同角度，与来自影视行业的百名观众进行交流分享。他更邀请十余名实践学员，以四台机位的现场实时导播，带来充满实验性的现场演出实验。





以谦卑之心，传表演之道，山下学堂以做世界一流的表演学堂为目标，以培养具有表演智慧的演员为已任，提倡演员的终身学习。为一个开放的表演教学机构，山下学堂不断与其他机构相互交流、相互学习。2018年8月，山下学堂迎来了耶鲁大学戏剧学院的交流学生。山下学堂将与国际一流表演教育机构进行长期而深入的交流与合作。继2018年与耶鲁大学戏剧学院交流项目后，山下学堂还将与纽约大学Tisch艺术学院开展针对表演师资的交流，并与CFDG中国青年导演扶持计划（简称“青葱计划”）等平台开展实践合作。





目前山下学堂拥有排练室、放映室、摄影棚、化妆间在内的4000平米教学空间。在表演实验室之外，山下学堂希望为多元的文化交流、思想碰撞和美学表达提供空间和契机。秉着这一初心，山下学堂将一层打造成集剧场、咖啡、花店、生活美学、艺文沙龙于一体的复合式美学文化空间。可容纳百人的多功能黑匣子剧场山下剧场、兼具文艺空间与餐饮的咖啡馆山下C5 咖啡、传递生活美好的花店山下一间，共同营造了充满创意与美的自由多元场域。在未来，包括大师分享课、艺术展、文化沙龙在内的更多文化艺术交流活动将持续在这一空间中亮相。

时光网讯 2018年10月19日，陈国富、周迅、陈坤共同创办的山下学堂发布一周年宣传片，首度展露学员状态。与此同时，山下学堂公布2019新人班招生计划。