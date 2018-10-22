不按套路出牌的英剧今年又出爆款

英国电视剧想拍几季、隔多久更一季全看制作编剧的心情。收视下跌？观众期待？不存在的！

好剧本也需要好演员。这时候，英国的小地域和戏剧文化优势就起作用了。与好莱坞电视、电影、戏剧舞台人才相对独立的环境不同，英国电视电影与戏剧圈的演员阶级分层不太明显，“跨界”流动频繁。随便找部当红英剧，你能认出的英国电影明星也会一抓一大把，难怪总有影迷调侃“英国演员只有五十人”。

短小精悍的英剧结构总让人回味无穷

英国每年都有数量庞大的新老剧集播出，与之形成鲜明对比的是，这些剧集大都是从BBC、ITV与4频道（Channel 4）这三大渠道播出，其中“国企老大哥”BBC与独立台龙头ITV更是滋养神剧的主要平台。





那么在这个秋冬季节，三大台到底出了多少精品好剧值得一看？