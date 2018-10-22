时光网特稿
今年秋天，BBC1台播出的新剧《贴身保镖》
突然爆红，让全球观众再一次为英国的电视工业实力侧目。
不同于好莱坞的电视产业，英国电视剧的特色素来是短而精。美国近年流行的“限定剧”，在英国只是正常的电视剧篇幅。英剧最常见的单季集数是6-8集，比如《贴身保镖》、《唐顿庄园》
的，低于正常篇幅的才被称作迷你剧，比如《神探夏洛克》
与《英式丑闻》
这样的“三集片”、年初凯瑞·穆里根主演的《连带伤害》
（4集）、去年JK罗琳侦探小说改编的《神探科莫兰》（前三季集数分别为3、2、2）。
英国电视剧想拍几季、隔多久更一季全看制作编剧的心情。收视下跌？观众期待？不存在的！
以创作驱动来决定讲故事的节奏、搭建剧集应有的篇幅，也催生出更多优质作品。这也是英剧总有“神剧”频出的基础。《夜班经理》
的制片人说过，拍英剧有时可以看成拍一部加长版电影，编剧一口气写完再根据需求切分篇幅，想出几集都可以。
好剧本也需要好演员。这时候，英国的小地域和戏剧文化优势就起作用了。与好莱坞电视、电影、戏剧舞台人才相对独立的环境不同，英国电视电影与戏剧圈的演员阶级分层不太明显，“跨界”流动频繁。随便找部当红英剧，你能认出的英国电影明星也会一抓一大把，难怪总有影迷调侃“英国演员只有五十人”。
英国每年都有数量庞大的新老剧集播出，与之形成鲜明对比的是，这些剧集大都是从BBC、ITV与4频道（Channel 4）这三大渠道播出，其中“国企老大哥”BBC与独立台龙头ITV更是滋养神剧的主要平台。
那么在这个秋冬季节，三大台到底出了多少精品好剧值得一看？
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BBC秋冬新剧