时光网讯 第十一届欧盟电影展昨晚在北京保利国际影城北京天安门店正式拉开帷幕。携手走过十一载，由欧盟驻华代表团主办的欧盟电影展，不仅是欧盟28个成员国电影创作者们展现佳作的平台，还成为了欧盟在中国标志性的定期文化活动。
今年，欧盟电影展将展出三十余部佳片，在北京、上海、成都、济南、南京、杭州、深圳七个城市举办两百余场放映，为影迷带来饕餮文化盛宴。
欧盟驻华大使郁白说：“我们希望观众不仅能够观赏难忘的影片，并且能够从中了解到欧盟众多成员国多样的文化、历史和社会议题。因此，欧盟电影展与欧盟的28个成员国紧密合作，为大家带来享有最高盛誉和各具特色的欧洲影片。”
《幸福的拉扎罗》拉开影展序幕
开幕式上，除了来自业界内外的观众、媒体，更有欧盟多国大使及工作人员出席。作为主办方，他们期待着能在银幕上看到自己国家的佳作，并祝愿中欧文化交流有长足的发展。欧盟电影展作为中欧重要的文化桥梁，自2008年以来，一直致力于让影像无差别地给全世界观众带去感动。欧盟欧洲委员会教育与文化总司总司长缇米斯·克里斯托菲多女士（Themis Christophidou）出席此次开幕式。
当晚，作为开幕影片，电影《幸福的拉扎罗》
以高昂的基调为影展拉开了序幕。这部意大利影片早已引爆国内的社交媒体，收获无数盛赞，被誉为“欧洲近年最好的电影作品之一”。组委会还荣幸邀请到了《幸福的拉扎罗》
的主演阿德里亚诺·塔尔迪奥罗（Adriano Tardiolo）和卢卡·奇科瓦尼（Luca Chikovani）来到北京，与热情的观众见面。阿德里亚诺·塔尔迪奥罗（Adriano Tardiolo）凭借“拉扎罗”一角，在中国影迷中获得了超高的人气，被亲切地称为“小天使”。片中扮演拉扎罗好友的卢卡·奇科瓦尼（Luca Chikovani），在社交媒体上有着极高的人气，同时是一名专业的歌手，多才多艺。对于自己的作品在中国放映，他们倍感荣幸。
年度欧洲重磅影片的终极荟萃
2018年是“欧盟-中国旅游年”和首个“欧洲文化遗产年”，除了照例选入代表欧盟28个成员国的28部影片之外，今年还增设了“欧洲文化遗产特别单元”。组委会精心挑选6部影片展现欧洲丰富的物质文化遗产，带给观众在新时代如何进行文化遗产保护和传承的思考。
本着展示欧洲电影的历史底蕴和时代精神的原则，本届欧盟电影展在选片上力求均衡。四部影史经典将带领影迷重温欧洲电影的重大贡献：捷克新浪潮的旗手——米洛斯·福尔曼
的经典讽刺喜剧《消防员舞会》
，爱沙尼亚影史第一的《春》，奥斯卡最佳外语片《巴贝特之宴》
以及获得多项奥斯卡提名的《希腊人佐巴》
。同时，组委会还选入了在戛纳电影节平行单元中表现突出的新人佳作：脑洞大开的《迪亚曼蒂诺》，角度新奇的《无限足球》，动画纪录片《瑞士人克里斯》，亚文化喜剧《重金属囧途》，惊艳戛纳的处女作《一天》 以及两位时尚鬼才的纪录片《亚历山大麦昆-浮生如秀》和《韦斯特伍德：朋克人生》等。
七城巡回展映创历届之最
2018欧盟电影展将在全国7个城市巡回展映11家影院展映，为历届之最。在家乡的影院即可观影，大大方便了影迷参与影展。
今年，欧盟电影展在北京的展映将从10月19日持续到11月5日，分别在当代MOMA百老汇电影中心、保利国际影城北京天安门店、卢米埃影城北京芳草地店和中国电影资料馆进行。在上海的展映将从11月8日持续到11月19日，在上海百美汇嘉里中心店和保利国际影城上海世博店进行。在成都的展映将从11月21日持续到11月26日，在成都百丽宫影城太古里店进行。在济南的展映将从11月28日持续到12月3日，在济南百丽宫影城恒隆广场店进行。在南京的展映将从12月4日持续到12月9日，在南京卢米埃金鹰河西影城进行。在杭州的展映将从12月11日持续到12月16日，在杭州百美汇影城嘉里中心店进行。在深圳的展映将从12月15日持续到12月23日，在深圳百老汇电影中心进行。