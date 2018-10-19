欧盟电影展开幕





时光网讯 第十一届欧盟电影展昨晚在北京保利国际影城北京天安门店正式拉开帷幕。携手走过十一载，由欧盟驻华代表团主办的欧盟电影展，不仅是欧盟28个成员国电影创作者们展现佳作的平台，还成为了欧盟在中国标志性的定期文化活动。





今年，欧盟电影展将展出三十余部佳片，在北京、上海、成都、济南、南京、杭州、深圳七个城市举办两百余场放映，为影迷带来饕餮文化盛宴。





欧盟驻华大使郁白说：“我们希望观众不仅能够观赏难忘的影片，并且能够从中了解到欧盟众多成员国多样的文化、历史和社会议题。因此，欧盟电影展与欧盟的28个成员国紧密合作，为大家带来享有最高盛誉和各具特色的欧洲影片。”





《幸福的拉扎罗》拉开影展序幕





《幸福的拉扎罗》 开幕式上，除了来自业界内外的观众、媒体，更有欧盟多国大使及工作人员出席。作为主办方，他们期待着能在银幕上看到自己国家的佳作，并祝愿中欧文化交流有长足的发展。欧盟电影展作为中欧重要的文化桥梁，自2008年以来，一直致力于让影像无差别地给全世界观众带去感动。欧盟欧洲委员会教育与文化总司总司长缇米斯·克里斯托菲多女士（Themis Christophidou）出席此次开幕式。









男主角卢卡·奇科瓦尼亲临现场与观众交流





年度欧洲重磅影片的终极荟萃





2018年是“欧盟-中国旅游年”和首个“欧洲文化遗产年”，除了照例选入代表欧盟28个成员国的28部影片之外，今年还增设了“欧洲文化遗产特别单元”。组委会精心挑选6部影片展现欧洲丰富的物质文化遗产，带给观众在新时代如何进行文化遗产保护和传承的思考。













七城巡回展映创历届之最





2018欧盟电影展将在全国7个城市巡回展映11家影院展映，为历届之最。在家乡的影院即可观影，大大方便了影迷参与影展。





今年，欧盟电影展在北京的展映将从10月19日持续到11月5日，分别在当代MOMA百老汇电影中心、保利国际影城北京天安门店、卢米埃影城北京芳草地店和中国电影资料馆进行。在上海的展映将从11月8日持续到11月19日，在上海百美汇嘉里中心店和保利国际影城上海世博店进行。在成都的展映将从11月21日持续到11月26日，在成都百丽宫影城太古里店进行。在济南的展映将从11月28日持续到12月3日，在济南百丽宫影城恒隆广场店进行。在南京的展映将从12月4日持续到12月9日，在南京卢米埃金鹰河西影城进行。在杭州的展映将从12月11日持续到12月16日，在杭州百美汇影城嘉里中心店进行。在深圳的展映将从12月15日持续到12月23日，在深圳百老汇电影中心进行。