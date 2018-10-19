时光网讯
由侯孝贤
监制、刘杰
执导，杨幂
、郭京飞
、李鸿其
主演的《宝贝儿》
于10月19日正式上映。这部被定义为纪实风格的文艺片，因为杨幂担任主演而备受关注。电影故事聚焦有出生缺陷的人群，“如果我不完美，是否还是你的宝贝儿？”，这个令人难以回答的问题，也是导演自己的疑问。在《宝贝儿》上映前，导演刘杰和主演杨幂接受了来自时光网的独家专访。
本片的女主角杨幂自带流量和话题，《宝贝儿》
中她饰演的江萌造型一经亮相，随即引发了网友的争议和讨论。但杨幂这次的“扮丑”并不是为了博出位，更多是因为角色需要，她饰演的“江萌”是个有先天消化系统问题的弃婴，所以脸上会有雀斑、沉淀的色块，杨幂甚至自己都表示，“从没有想过自己有一天会以这样形象出现在银幕上”。
刘杰导演也透露，“杨幂身上的衣服，是问片厂附近打工的小姑娘要到的，而脸上的雀斑，是用鞋油画的。”进组时，她还被导演要求素面朝天地去遛大街、逛农贸市场，去福利院、去了妇产医院的ICU病房，去真正理解自己扮演的人物。杨幂在接受时光网采访时，直接用“折磨”形容这次拍戏的体验，“导演给我出了很多难题，也解决了很多的难题，真是经历了九九八十一难，才有今天的电影。”
在电影《宝贝儿》中，站在杨幂对立面的，是郭京飞饰演的孩子父亲徐先生。关于孩子父亲这个角色，有人表示理解，也有人忍不住痛骂。导演对我们讲述了一个更令人心酸的原型故事。
“9年前，我的朋友生下一个重度脑积水的孩子，他被医生告知有三天时间做决定。这三天，我亲眼目睹了他的疲惫跟煎熬。做决定的那个晚上，他给我打了个电话，说‘哪怕搭上一辈子，也要让孩子活下来’。而他们两口子现在，从某种意义上来说，为了这个孩子确实搭上了本该有的人生。”
《宝贝儿》全片都保持了难得的冷静和克制的态度，刘杰导演说：“其中好多地方，我们只要把镜头再拉长一点，观众可能就哭出来了，但是我咔嚓就剪掉了。因为我们努力想让各方观点都得到伸张，让全片的态度保持中立，不站队。真的有好几次，杨幂在那演，我坐在监视器后哭得稀里哗啦的，最后我把这些戏都删掉了，因为太煽情。”
电影《宝贝儿》从三个人物的故事出发，为“生来不完美”的边缘人群发声。这些孩子的命运一开始，就成为了一道选择题，但做选择的却从来不是他们自己。在导演看来，“关于这道题，我至今都没找到答案。所以我把它拍成电影，希望更多的人加入讨论，一起让无解的难题往解决的方向走去。”
导演刘杰：没有剧本真不是偷懒
杨幂谈角色：多种挑战叠加，化特殊妆容不卖惨
时光网：这次在《宝贝儿》拍摄的过程中，听说导演是没有剧本的，能不能讲讲这背后的创作故事？
刘杰：没有剧本不是偷懒，是真的不敢写，也不敢瞎编。因为经历了好几年的采访，整个故事的架构在拍摄的时候有一个五页纸的提纲，这个提纲都是在好几年的社会采访之中慢慢形成的一个架构，但是具体的到了每一个人物，每一个细节的时候，还是不敢乱写。
我觉得把演员找来，大家愿意一起来拍这个戏，对于演员来说既是一种挑战，也是一件好玩的事情，没有台词就逼着他们必须走心，逼着他由心而发的去体会这个戏，而不是说拿着这个剧本台词来照本宣科。
时光网：杨幂，这样的创作过程对你来说是不是一种挑战？
杨幂：这样的创作过程肯定是一种挑战，而且是很多种挑战叠加在一起的，首先我没有剧本，我在跟导演一起在捋这个人物。有的时候没有一个前因后果，因为前因后果我们经常在讨论中推翻它。除去角色本身以外跳出来的就是南京话跟手语，我觉得都是难度上的叠加。
时光网：杨幂你怎么理解片子你演的“江萌”这个角色？
杨幂：我觉得她虽然是弃婴，但还是在一个相对稳定的家庭中成长的，所以她对一些东西会有特别强烈的善恶分明的态度，她有她很坚持的东西。
好多人跟我提到这次妆容的问题，其实并没有扮丑或者是扮惨，因为她是一个无肛的女孩，她有自己的生理缺陷，所以她的分泌系统、消化系统没有那么健全，反馈在她的皮肤上，就是皮肤很黑也有雀斑。而且她出生的时候有一点点缺氧，所以她智力也不是那么得好。所以你会看到她在片中并不是那么的圆滑，不善于跟别人沟通，有的时候很固执。
时光网：这种银幕形象你还习惯吗？
杨幂：这个形象其实是我们在整个拍摄过程中，和导演一点点把她捋出来的，化妆造型每天要花一个小时，到后来的时候变得非常得熟练，后来化妆就需要四十分钟。
时光网：导演，《宝贝儿》这个片名有什么深意？片中杨幂的角色是个弃婴，并没有被当成过“宝贝儿”？
刘杰：根据官方的保守估计，我们国家每年大约有10万个儿童被遗弃，其中大部分是残疾儿童，有的时候这是我们社会的现状和传统观念造成的，中国人还是坚持“养儿防老”。但实际上这些人他们对于他们的父母来说他们都应该是宝贝儿，但是他们却成为了被遗弃的宝贝儿。我希望能通过这个电影让大家关注到这个社会现象，让我们所有的宝贝都真正的能成为宝贝。