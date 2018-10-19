《宝贝儿》导演刘杰和主演杨幂接受时光网独家专访。杨幂直接用“折磨”形容这次拍戏的体验，她经历九九八十一难，才有这部电影。导演刘杰详解电影中的纠结与堵心，全片的态度保持中立，不站队。















刘杰导演也透露，“杨幂身上的衣服，是问片厂附近打工的小姑娘要到的，而脸上的雀斑，是用鞋油画的。”进组时，她还被导演要求素面朝天地去遛大街、逛农贸市场，去福利院、去了妇产医院的ICU病房，去真正理解自己扮演的人物。杨幂在接受时光网采访时，直接用“折磨”形容这次拍戏的体验，“导演给我出了很多难题，也解决了很多的难题，真是经历了九九八十一难，才有今天的电影。”





在电影《宝贝儿》中，站在杨幂对立面的，是郭京飞饰演的孩子父亲徐先生。关于孩子父亲这个角色，有人表示理解，也有人忍不住痛骂。导演对我们讲述了一个更令人心酸的原型故事。





《宝贝儿》中的杨幂和郭京飞





“9年前，我的朋友生下一个重度脑积水的孩子，他被医生告知有三天时间做决定。这三天，我亲眼目睹了他的疲惫跟煎熬。做决定的那个晚上，他给我打了个电话，说‘哪怕搭上一辈子，也要让孩子活下来’。而他们两口子现在，从某种意义上来说，为了这个孩子确实搭上了本该有的人生。”





《宝贝儿》终极预告 《宝贝儿》全片都保持了难得的冷静和克制的态度，刘杰导演说：“其中好多地方，我们只要把镜头再拉长一点，观众可能就哭出来了，但是我咔嚓就剪掉了。因为我们努力想让各方观点都得到伸张，让全片的态度保持中立，不站队。真的有好几次，杨幂在那演，我坐在监视器后哭得稀里哗啦的，最后我把这些戏都删掉了，因为太煽情。”





电影《宝贝儿》从三个人物的故事出发，为“生来不完美”的边缘人群发声。这些孩子的命运一开始，就成为了一道选择题，但做选择的却从来不是他们自己。在导演看来，“关于这道题，我至今都没找到答案。所以我把它拍成电影，希望更多的人加入讨论，一起让无解的难题往解决的方向走去。”