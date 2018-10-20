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好莱坞科幻动作“巨星”《铁血战士》
终于来了！由二十世纪福斯出品、《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克执导的新续集，即将在10月26日内院线上映，作为十月唯一动作大片打响“好莱坞保护月”的头炮。今天，《铁血战士》片方为内地21城影迷献上超前粉丝场，爆爽大片提前点燃影迷热情。
铁血战士强势升级燃爆全场，炫酷场面满分不拖沓
由片方之前发布的预告中可以看出，新电影动作场面全程高能无尿点，铁血战士在地球横行霸道，打斗场面极为火爆，枪炮场面子弹无限量续发。同时人类战队坦克轰炸、徒手爬宇宙飞船、极速飙车，你能想到的、不能想到的激情场景全部安排！紧张刺激的对决镜头根本挪不开眼。影片人类战队之间的互动也十分有梗，幽默段子频出为绷紧的神经增添了调味剂。
值得一提的是，本片由曾出演第一部《铁血战士》的《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克执导，立志最大化呈现铁血战士的设定。因此新角色终极铁血战士强势加盟，舍弃了面具和部分盔甲全面显露狰狞兽性的一面。武器也随之升级，铁血必备腕刀从短距离攻击进化为长距离发射。不仅如此，还有高达3.3米的高大身躯，净重317公斤的精壮肌肉和修长骨架，杀伤力满分的武器和冷酷的性格，都将毫无保留倾情呈现。
好莱坞科幻经典IP再出力作，宇宙王者回归霸气侧漏
铁血战士是科幻宇宙最为残酷的外星猎手，所到之处无人匹敌。1987年施瓦辛格出演首部《铁血战士》，影片不仅让“州长”硬汉形象深入人心，由特效大师斯坦·温斯顿创作、詹姆斯·卡梅隆画下点睛之笔的铁血战士形象更是在科幻界声名鹊起。距今30年间，陆续又出品了《铁血战士2》《新铁血战士》
，还与异形同框演绎《异形大战铁血战士》
系列两部曲，圆了粉丝们的外星CP梦。
新片剧情加入了更多的冲突，故事讲述铁血战士再次出征地球与人类交火被俘，DNA升级后的终极铁血战士来地球不为营救却反杀同类。人类之间的相互磨合、人与铁血的天敌之争、终极铁血处决同类背后的隐情，一切精彩都将在影片一一呈现。演员阵容也不可小觑，从主角到配角都曾主演过口碑佳片，如《金刚狼3》
的波伊德·霍布鲁克、《苍穹浩瀚》
的托马斯·简、《权力的游戏》
的阿尔菲·艾伦等等实力派倾情加盟。
影片即将于10月26日上映，现各大平台预售已经开启，敬请期待。
编辑：Joker