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“小雀斑”解锁魔法撸猫新姿势

《神奇动物2》新预告神兽轮番登场惹事

2018-10-20 15:45:16 来源：Mtime时光网

《神奇动物：格林德沃之罪》电视预告曝光，神奇动物们轮番登场卖萌，给魔法动物学家纽特（埃迪·雷德梅恩 饰）带去无穷烦恼。
　　时光网讯 华纳年度魔幻大片《神奇动物：格林德沃之罪》曝光北美电视预告片，影迷最期待的神奇动物们轮番登场卖萌，给魔法动物学家纽特（埃迪·雷德梅恩 饰）带去无穷烦恼。

　　预告亮点之一便是来自中国神话《山海经》的神奇动物驺吾，书中对其如此描述：“大若虎，五采毕具。”它不但体型庞大，还极具力量，速度飞快，一日能行数千里。

　　编剧J·K·罗琳揭秘：“它很吓人，可对于纽特来说，它就像是一只大猫咪。只有纽特才能制服和照顾这只神兽。”预告中，小雀斑手持魔杖变出摇铃“撸猫”，瞬间安抚了这只在巴黎街道上暴走的魔法巨“猫”。

　　《神奇动物：格林德沃之罪》延续前作《神奇动物在哪里》台前幕后制作班底，剧情将续接前作结尾纽特一行抓住格林德沃，讲述发生在数月之后的故事：格林德沃越狱成功并逃往欧洲秘密发展势力，妄图实现由纯血统巫师控制世界的野心。为了阻止他的阴谋得逞，邓布利多向自己昔日的学生纽特·斯卡曼德寻求帮助；而纽特就此踏上一段充满艰险的征途。

　　续集中，《哈利·波特》系列粉丝耳熟能详的经典人物、魔法石的制作者尼可·勒梅将首次现身大银幕。

　　影片由大卫·叶茨执导，埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森、埃兹拉·米勒、约翰尼·德普、裘德·洛、佐伊·克拉维兹、艾莉森·苏朵儿、丹·福格勒与卡勒姆·特纳等共同出演。影片将于2018年11月16日在中国公映。

   编辑：Joker

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关键词： 神奇动物2 预告 埃迪·雷德梅恩
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导演：大卫·耶茨

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埃迪·雷德梅恩

埃迪·雷德梅恩

Eddie Redmayne

职业：演员

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