预告亮点之一便是来自中国神话《山海经》的神奇动物驺吾，书中对其如此描述：“大若虎，五采毕具。”它不但体型庞大，还极具力量，速度飞快，一日能行数千里。

《神奇动物：格林德沃之罪》延续前作《神奇动物在哪里》台前幕后制作班底，剧情将续接前作结尾纽特一行抓住格林德沃，讲述发生在数月之后的故事：格林德沃越狱成功并逃往欧洲秘密发展势力，妄图实现由纯血统巫师控制世界的野心。为了阻止他的阴谋得逞，邓布利多向自己昔日的学生纽特·斯卡曼德寻求帮助；而纽特就此踏上一段充满艰险的征途。









影片由大卫·叶茨执导，埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森、埃兹拉·米勒、约翰尼·德普、裘德·洛、佐伊·克拉维兹、艾莉森·苏朵儿、丹·福格勒与卡勒姆·特纳等共同出演。影片将于2018年11月16日在中国公映。