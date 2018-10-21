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赵涛凭《江湖儿女》芝加哥电影节封后

贾樟柯斩获最佳导演 "幸福拉扎罗"获最佳影片

2018-10-21 09:53:40 来源：Mtime时光网

赵涛凭《江湖儿女》在芝加哥国际电影节封后,贾樟柯同时也荣获最佳导演殊荣。意大利影片《幸福的拉扎罗》获得最佳影片金雨果奖。
       时光网讯 北京时间10月20日，第54届芝加哥国际电影节举行颁奖仪式，赵涛凭借《江湖儿女》荣获最佳女演员奖，贾樟柯同时也荣获最佳导演殊荣。

       芝加哥国际电影节(Chicago International Film Festival)是北美历史最悠久的评奖电影节。赵涛凭借《江湖儿女》中巧巧一角征服评委和观众，在众多参赛演员中脱颖而出，一举拿下最佳女演员银雨果奖桂冠。她也是继张曼玉（《阮玲玉》）、斯琴高娃（《香魂女》）、余男（《图雅的婚事》）之后，第四位获此殊荣的华人女演员。

       赵涛在她的职业生涯中迎来第七个“影后”桂冠，此前她曾获得意大利电影金像奖最佳女演员奖，迈阿密国际电影节最佳表演奖，国际影迷协会最佳女演员奖（戛纳）等殊荣。不久前，赵涛也凭借《江湖儿女》获得第55届台湾电影金马奖最佳女主角提名。

       今年芝加哥国际电影节主竞赛单元强手如云，包括阿莉切·罗尔瓦赫尔的《幸福的拉扎罗》、史蒂芬·布塞的《开战》、奥利维耶·阿萨亚斯的《非虚构》等热门影片入围，意大利影片《幸福的拉扎罗》获得最佳影片金雨果奖，贾樟柯凭借《江湖儿女》勇夺最佳导演银雨果奖。

       电影《江湖儿女》自上映以来，口碑一路飙升，票房成绩更是连连突破，至今已经收获近七千万票房成绩，这是贾樟柯目前所有电影作品中票房成绩最高的一部。10月19日，片方正式宣布电影《江湖儿女》的密钥将从2018年10月22日延长至2018年11月21日。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 江湖儿女 赵涛 贾樟柯 芝加哥电影节
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