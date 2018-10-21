网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

伊朗裔女导演"欢乐"获伦敦电影节大奖

LGBT题材"女孩"继戛纳后 又获"最佳处女作"

2018-10-21 10:37:14 来源：Mtime时光网

讲述人口贩卖的《欢乐》获得伦敦电影节“最佳影片”，而此前在戛纳电影节上得到过肯定的《女孩》，则获得了电影节上的“最佳处女作”奖项。

《欢乐》

　　时光网讯　澳大利亚籍伊朗裔女导演苏达贝∙摩特扎伊的新片《欢乐》，是一部讲述人口贩卖的剧情片，近日，本片刚刚获得了伦敦电影节（BFI）上的“最佳影片”奖项。《欢乐》是本次伦敦电影节主竞赛单元的十部影片之一，而其中5部都是由女性导演执导或联合执导的。

　　《欢乐》是“充满生机的美丽影片”，主竞赛单元的主席莱尼·阿布拉穆森说。“《欢乐》是一部激动人心、与众不同的影片，毁灭性地描绘了最不人道的环境中，人类的适应能力。”


《女孩》

　　卢卡斯·德霍特执导的《女孩》讲述的是一位变性的年轻人，梦想当个芭蕾舞蹈家的故事。本片获得了电影节上的“最佳处女作”奖项，而入围这个类别的影片中，60%的电影是由女性导演执导。此前，这部“令人惊艳的长片处女作”，还获得了戛纳电影节的“金摄像机奖”（也是奖励导演处女作）与“酷儿棕榈奖”（专门设给LGBT影片的）。

　　“《女孩》是一部无以伦比的青少年成长电影，主角的表现异常精彩，”伦敦电影节“长片处女作”单元的主席弗兰西斯·李《上帝之国》）认为。“它不惧表现一系列困难的主题，这些既在剧情方面上非常有效，又完全让人可信。”


《战火蔓延，尔等何为》

　　罗伯托·米勒维尼导演的《战火蔓延，尔等何为》斩获“最佳纪录片”奖项，纪录了去年夏天的路易斯安纳州，一系列警方射杀黑人事件之后的余波，探索了美国的种族关系。

　　伦敦电影节的评审团“挑选了那些关于人种、阶级、性别与性向的话题中，鼓励对话与理解的影片”，他们恭喜了获奖导演大胆又极具特色的尝试，希望伦敦电影节的奖项可以帮助他们更好地让英国乃至于全球观众，对于真正值得关注的好电影，投入更多注意力。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 伦敦电影节
关注时光网微信

相关电影/影人

欢乐

欢乐 (2018)

0.0

导演：苏达贝∙摩特扎伊

主演：Anwulika Alpho..

在线播放

战火蔓延，尔等何为

战火蔓延，尔等何为 (2018)

0.0

导演：罗伯托·米勒维尼

主演：Kevin Goodman

在线播放

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

狂欢！11月好莱坞进口片扎堆上映

《毒液》《神奇动物2》《海王》接踵而来

羡慕吧！中国观众将比美国提早两周看到DC年度大片《海王..
2

细数大导演的商业片里程碑

张艺谋的辉煌与落寞 徐峥引领改朝换代

最近张艺谋、姜文、陈凯歌新片的票房，都在5亿上下徘徊..
3

《无双》所有疑点，导演全部回应在这篇

让庄文强告诉你为什么它不是《非常嫌疑犯》

《无双》票房剑指10亿，庄文强接受时光网独家专访答疑。..
4

你还记得聂风与步惊云吗？

关于《风云》你可以了解更多

《风云》的故事，得从漫画作者马荣成说起。
5

自毁形象就能演出好电影吗？

为戏"画皮"，女星走向实力派必修课

美即是好吗？颜值这个美丽的泡沫有时候也蛮孤独，这是漂..

查看更多