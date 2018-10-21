时光网讯
澳大利亚籍伊朗裔女导演苏达贝∙摩特扎伊
的新片《欢乐》
，是一部讲述人口贩卖的剧情片，近日，本片刚刚获得了伦敦电影节（BFI）上的“最佳影片”奖项。《欢乐》
是本次伦敦电影节主竞赛单元的十部影片之一，而其中5部都是由女性导演执导或联合执导的。
《欢乐》
是“充满生机的美丽影片”，主竞赛单元的主席莱尼·阿布拉穆森
说。“《欢乐》
是一部激动人心、与众不同的影片，毁灭性地描绘了最不人道的环境中，人类的适应能力。”
卢卡斯·德霍特
执导的《女孩》
讲述的是一位变性的年轻人，梦想当个芭蕾舞蹈家的故事。本片获得了电影节上的“最佳处女作”奖项，而入围这个类别的影片中，60%的电影是由女性导演执导。此前，这部“令人惊艳的长片处女作”，还获得了戛纳电影节的“金摄像机奖”（也是奖励导演处女作）与“酷儿棕榈奖”（专门设给LGBT影片的）。
“《女孩》
是一部无以伦比的青少年成长电影，主角的表现异常精彩，”伦敦电影节“长片处女作”单元的主席弗兰西斯·李
（《上帝之国》
）认为。“它不惧表现一系列困难的主题，这些既在剧情方面上非常有效，又完全让人可信。”
罗伯托·米勒维尼导演的《战火蔓延，尔等何为》
斩获“最佳纪录片”奖项，纪录了去年夏天的路易斯安纳州，一系列警方射杀黑人事件之后的余波，探索了美国的种族关系。
伦敦电影节的评审团“挑选了那些关于人种、阶级、性别与性向的话题中，鼓励对话与理解的影片”，他们恭喜了获奖导演大胆又极具特色的尝试，希望伦敦电影节的奖项可以帮助他们更好地让英国乃至于全球观众，对于真正值得关注的好电影，投入更多注意力。