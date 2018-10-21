





呵，男人





“巨石强森是后面几部‘速激’中，不可或缺的一部分，而范·迪塞尔则是托雷托家族的真正核心。归根到底，当大家可以忽略那些分开他们的事物，共同合作时，每个人才会更好。就像我喜欢说的，‘共同强壮’”。（好的我们懂了，你谁都不想得罪）













她还提到了自己的自传《何以致败》（What Happened），讲述的是在当时竞选输给特朗普总统之后，对于自己的回顾，以及对于对方的指责。她调侃到说自传要出续集了！“我不敢对于2020年做任何预测，主要因为我打算把这些都放在新书里，《未来如何：预言之书》（What Will Happen: A Book of Predictions），作者是希拉里·克林顿和章鱼保罗”，手里还真的举起了这本假书。









