希拉里与扣扣熊
时光网讯
本周五的《史蒂芬·科拜尔深夜秀》
上，前美国国务卿与总统候选人希拉里·克林顿，与脱口秀主持人“扣扣熊”史蒂芬·科拜尔
对话，两人聊了不少有趣的话题，虽然几乎没什么料吧。
这期节目上，许多幕后的工作人员都得以有机会问希拉里一个问题，其中有人问到，《速度与激情》
中的“巨石”道恩·强森
和范·迪塞尔
，她到底站谁？让人毫不意外的是，她的回答极为打官腔——感觉好像说了好多，但实际上什么都没说，“这个问题真难啊，速激系列电影证明了这两位都是积聚能量的动作大师，”观众中传来一阵笑声。
呵，男人
“巨石强森是后面几部‘速激’中，不可或缺的一部分，而范·迪塞尔则是托雷托家族的真正核心。归根到底，当大家可以忽略那些分开他们的事物，共同合作时，每个人才会更好。就像我喜欢说的，‘共同强壮’”。（好的我们懂了，你谁都不想得罪）
当工作人员问她，最喜欢的政治电影是什么，希拉里说是《谍网迷魂》
（丹泽尔·华盛顿
和希拉里的好朋友梅姨共同主演的）。其他问题既包括她政治生涯中最自豪的成就，对于想要从政的女性有什么样的建议这种正经问题，也有“帮我找找车钥匙”和“怎么装马桶盖”这类沙雕问题。
她还提到了自己的自传《何以致败》（What Happened），讲述的是在当时竞选输给特朗普总统之后，对于自己的回顾，以及对于对方的指责。她调侃到说自传要出续集了！“我不敢对于2020年做任何预测，主要因为我打算把这些都放在新书里，《未来如何：预言之书》（What Will Happen: A Book of Predictions），作者是希拉里·克林顿和章鱼保罗”，手里还真的举起了这本假书。