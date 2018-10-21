平遥影展观众票选荣誉得主出炉：卧虎单元最受欢迎影片为《众人惊异之人》，藏龙单元最受欢迎影片为《火山》，《红花绿叶》获首映单元最受欢迎影片，《桃源》则获华语新生代单元最受欢迎影片。

时光网讯 10月20日，第二届平遥国际电影展观众票选荣誉得主最终出炉，由来自全国的观众评审从卧虎、藏龙、首映、影展之最以及华语新生代5个单元参展影片中优选出的最受欢迎影片揭晓。





其中，卧虎单元最受欢迎影片为《众人惊异之人》，该片被评价为“一则戏谑又严肃的寓言，由传统及现代，折射出当下关于身份与性别的思考、自我与社会的矛盾。影片用充满自然主义的美学，将传说与社会政治相结合，敏锐地展现了众人眼中的惊异，引发了我们对生命和死亡的无限思考。”









刘苗苗作品《红花绿叶》获首映单元最受欢迎影片，影片通过对一段爱情故事的细腻刻画，还原了少数民族地区普通民众的生活现状和情感撞击。小故事，大视野；小成本，大诚意。展现出导演对西北大地的浓烈情感和深度人文关怀，也为不同民族、不同信仰间的沟通架起了一座情感的桥梁，其间流露出的质朴与真诚令人为之动容。

















2018第二届平遥国际电影展 观众票选荣誉





卧虎单元最受欢迎影片Crouching Tigers - BEST FILM





《众人惊异之人/The Man Who Surprised Everyone》

（俄罗斯/法国/爱沙尼亚Russia/France/Estonia）

导演：娜塔莎·马尔库洛娃Natasha Merkulova/ 阿列克谢·楚波夫Aleksey Chupov





华语新生代单元最受欢迎影片New Generation China - BEST FILM

《桃源/Life of Zhang Chu》（中国China）

导演：吕聿来 Lv Yulai





首映单元最受欢迎影片Gala - BEST FILM

《红花绿叶/Red Flowers and Green Leaves》（中国China）

导演：刘苗苗 Liu Miaomiao





影展之最单元最受欢迎影片Best of Fest - BEST FILM

《女孩/Girl》（比利时/荷兰Belgium/Netherlands）

导演：卢卡斯·德霍特Lukas Dhont





藏龙单元最受欢迎影片Hidden Dragons - BEST FILM

《火山/Volcano》（乌克兰/德国 Ukraine/Germany）

导演：罗曼·邦达尔丘克 Roman Bondarchuk

编辑：隐饮