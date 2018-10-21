时光网讯 10月20日，第二届平遥国际电影展观众票选荣誉得主最终出炉，由来自全国的观众评审从卧虎、藏龙、首映、影展之最以及华语新生代5个单元参展影片中优选出的最受欢迎影片揭晓。
其中，卧虎单元最受欢迎影片为《众人惊异之人》，该片被评价为“一则戏谑又严肃的寓言，由传统及现代，折射出当下关于身份与性别的思考、自我与社会的矛盾。影片用充满自然主义的美学，将传说与社会政治相结合，敏锐地展现了众人眼中的惊异，引发了我们对生命和死亡的无限思考。”
藏龙单元最受欢迎影片为乌克兰影片《火山》
，该片以冷静、诗意、充满哲学意蕴的镜头语言，表现了战争与人的关系以及特定环境下人们的生命状态。生长在“火山”的向日葵，是一尊尊静默且充满无限力量的雕塑。画面简约而不简单，故事有趣、幽默，引人入胜，耐人寻味。
刘苗苗作品《红花绿叶》获首映单元最受欢迎影片，影片通过对一段爱情故事的细腻刻画，还原了少数民族地区普通民众的生活现状和情感撞击。小故事，大视野；小成本，大诚意。展现出导演对西北大地的浓烈情感和深度人文关怀，也为不同民族、不同信仰间的沟通架起了一座情感的桥梁，其间流露出的质朴与真诚令人为之动容。
影展之最单元由《女孩》
摘得，作为导演的第一部作品，体现出的成熟掌控力为观众所折服。《女孩》
用镜头再现人物内心的痛苦，在这部电影里，情绪能量不停积累，自我审视反复动作，给人直击灵魂的力量。生命中最沉重的时刻，是面对自己时的困惑；生命中最轻盈的时刻，是昂首行走时的坚定。电影似镜，折射人生。
新生代导演吕聿来的《桃源》
则获得华语新生代单元最受欢迎影片，导演借助在中国人尽皆知的典故将人物设定在特定的地点，它脱离现实却可以发生在任何地方。电影的实质是表现欲望，导演在片中不断的探寻主人公欲望的边界，主人公的外部生活越充满动荡，他的内心的欲望的释放越具有强烈的载体。
2018第二届平遥国际电影展 观众票选荣誉
卧虎单元最受欢迎影片Crouching Tigers - BEST FILM
《众人惊异之人/The Man Who Surprised Everyone》
（俄罗斯/法国/爱沙尼亚Russia/France/Estonia）
导演：娜塔莎·马尔库洛娃Natasha Merkulova/ 阿列克谢·楚波夫Aleksey Chupov
华语新生代单元最受欢迎影片New Generation China - BEST FILM
《桃源/Life of Zhang Chu》（中国China）
导演：吕聿来 Lv Yulai
首映单元最受欢迎影片Gala - BEST FILM
《红花绿叶/Red Flowers and Green Leaves》（中国China）
导演：刘苗苗 Liu Miaomiao
影展之最单元最受欢迎影片Best of Fest - BEST FILM
《女孩/Girl》（比利时/荷兰Belgium/Netherlands）
导演：卢卡斯·德霍特Lukas Dhont
藏龙单元最受欢迎影片Hidden Dragons - BEST FILM
《火山/Volcano》（乌克兰/德国 Ukraine/Germany）
导演：罗曼·邦达尔丘克 Roman Bondarchuk
编辑：隐饮