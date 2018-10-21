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"绝命毒师"之后 "老白"又想演"反派"了

看上"X战警"中"惊恶先生" 乔哈姆戏份被删

2018-10-21 14:38:35 来源：Mtime时光网

“老白”布莱恩·科兰斯顿说自己接下来最想演的反派角色，就是漫威漫画中的“惊恶先生”。


　　时光网讯　在《绝命毒师》中演了五季高中化学老师变身的“毒王”老白之后，布莱恩·科兰斯顿根本就不介意自己再扮演一次反派，而且他自己心里的小算盘已经打好了：他想演的是《X战警》系列中的“惊恶先生”（Mister Sinister）。

　　当曾五获艾美奖的老白被问到，他接下来想要演什么样的反派，他一开始做出了模糊的描述，紧接着就告诉了大家他很久以来一直想扮演哪位漫威漫画中的大反派，“我想演那种比主角聪明一点点的反派，不要为了让英雄获胜，而把反派刻画成傻子，这让人失望，看着也特别无聊，”紧接着他揭开了面纱，“我想的就是惊恶先生”。


漫画中的“惊恶先生”

　　2015年的纽约漫展上，老白就表示过自己想演扮演“惊恶先生”aka纳撒尼尔·埃塞克斯，这个角色在2016年《X战警：天启》的片尾彩蛋和《死侍2》中，都被一笔带过地提到过，但还未在电影中出现过。在明年上映的《X战警：新变种人》中，乔·哈姆本来要饰演这一角色，但是由于片方要进行剧情调整并重新补拍，把他的戏份全部删掉了。

　　看来老白还是没有失去希望，“我不想演那种已经被演过好几次的角色”，他承认说，“我也不喜欢被拿来做对比，比如说‘这个版本的戈登警长怎么怎么着’，我不喜欢这样。”（狗爹躺枪）


上图：《死侍2》中的孤儿院叫做“埃塞克斯变种人康复所”
下图：狼叔逃走后，收集血夜的箱子上面标签就是“埃塞克斯公司”

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： X战警 老白 布莱恩·科兰斯顿 新变种人 惊恶先生 乔·哈姆 漫威漫画
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