当曾五获艾美奖的老白被问到，他接下来想要演什么样的反派，他一开始做出了模糊的描述，紧接着就告诉了大家他很久以来一直想扮演哪位漫威漫画中的大反派，“我想演那种比主角聪明一点点的反派，不要为了让英雄获胜，而把反派刻画成傻子，这让人失望，看着也特别无聊，”紧接着他揭开了面纱，“我想的就是惊恶先生”。







漫画中的“惊恶先生”









看来老白还是没有失去希望，“我不想演那种已经被演过好几次的角色”，他承认说，“我也不喜欢被拿来做对比，比如说‘这个版本的戈登警长怎么怎么着’，我不喜欢这样。”（狗爹躺枪）



