时光网与《登月第一人》导演达米恩·查泽雷讨论了他迄今为止最大的电影挑战。













《登月第一人》海报 最近，时光网有机会在佛罗里达州奥兰多与查泽雷进行了面对面交流，和这位才华横溢的年轻导演就《登月第一人》、高斯林、他未来的职业轨迹等话题进行了探讨。





Mtime：有好几次你都说过音乐是你以前电影的动机之一，其中有两部实际上是音乐剧，其中一部讲述了一个想成为音乐家的人的故事。那么这次你的动机是什么呢？是与这个主题相关的东西，还是纯粹是这个人本身？





达米恩·查泽雷：在某种程度上来说，就是这个人本身。我发现尼尔作为一个个体是如此的迷人，他能够做那些看起来如此深不可测的事情。但我认为，我第一次接触这个主题的原因是，我以前拍过讲述了各种各样的梦想电影，某种程度上，没有比把人送上月球更伟大的梦想了。









所以这就像是在做一个人类长久以来都在做的梦，然后把它变成现实。他们用纸上的数字使它变成真实的，用金属丝和胶带把它变成真实的，用瑞士军刀使它变成真实了，用模拟管和旋转刻度盘使它变成真实的。我的意思是，如果你现在看看这些飞行器，它们看起来好像只能离开地面两英尺，更不用说飞进太空了。所以我认为是这疯狂的梦想，成为了我真正的灵感。在某种程度上这成为了我的爱，看着他们将梦想变成现实。





《登月第一人》中文预告 Mtime：关于瑞恩·高斯林，是什么让他成为你塑造尼尔·阿姆斯特朗的第一人选？





达米恩·查泽雷：你可能知道，我第一次去见瑞恩谈尼尔·阿姆斯特朗的时候甚至还没拍《爱乐之城》。我就是想让他来做这个角色，主要有这些原因。第一，我认为他是这样的一个演员，他可以用很少的手段来传达很多的情感，不需要太多的词语就能跨越某些东西。我知道这对尼尔很重要，因为尼尔是出了名的沉默寡言的人。





而且我觉得瑞恩有一种孩子气的神奇的感觉在他的眼睛里流动，我觉得这对尼尔来说也很重要。尼尔是一个经历了巨大痛苦的人，他失去了一个孩子，但即便他遭受了如此多的黑暗，也从未完全失去眼睛里的那种孩子气的光芒。他总是望向太空，望着月亮，我觉得瑞恩也能表达出来。我不知道这是为什么，真的，也许他们都是从小在小镇长大的孩子，在农村长大的孩子，经常仰望天空，但我相信瑞恩可以演得非常好，演出那种梦想家的感觉。





高斯林片中造型 Mtime：《登月第一人》有着什么样的独特的结构挑战？因为你在试图讲述一个关于8年时间的庞大的故事，同时又将它与阿姆斯特朗的家庭生活联系起来，使观众可以在情感上产生共鸣。在保持这种亲密感的同时，还要保留着这个巨大的事件中的片段，在这之间取得平衡有多难?





达米恩·查泽雷：在某种程度上，这就是我这部电影的全部意义所在。就风格而言，它是试图找到一种方式，就像你说的，以一种非常亲密的方式讲述这个史诗般的故事。有时候它只是很主观地从思想上去弄清楚，如果是尼尔和珍妮特在这一刻，他们会看到什么；有时候是肢体上的主观拍摄，POV拍摄等等。





另一些时候，它仅仅是一些亲近的东西，不是存在于那些非常宽幅的、辉煌的镜头中，而是真正地努力钻研普通电影中可能跳过的微小细节，比如人物指甲里的污垢，或者他们在太空用铅笔和纸手工计算等；再或者，在地面上清理游泳池，和孩子们玩耍等等，这些都是日常生活的一部分，也许不是尼尔生活中最成功的部分，但都是一些能增加一种重要的现实感的瞬间。这些都是关键，但如果没有大量的研究就很难做到这一点。









Mtime：《登月第一人》是你拍摄的第一部以现实生活中的人物为原型的电影，可以告诉我关于这种新挑战的压力吗？比如，你对这个家庭的责任感，他们中的许多人还活着，会把所有希望都寄托在你身上吗？





达米恩·查泽雷：这确实太让人伤脑筋了。你说得对，责任很重大。不过同时，这也是一份礼物，因为他们对我们很慷慨，愿意帮助我们，希望我们把事情做好。一开始，他们是想要确保我们真的想把它做好，在和我们的第一次交流中，他们想要确保我们不仅仅是一群来自好莱坞的，想要拍一个我们自己的故事版本的人。





有关家人的细节都经过认真研究 当他们意识到对我们来说真正重要的是这部电影的真实性时，他们决定愿意提供的最大的帮助。虽然他们不是每天都在片场，但经常都会在。甚至有一些小的场景，我还设法说服他们在里面做一两个小配角。马克和里克，还有尼尔的其他家人，包括他的孙子都在现场。这样的事情很有趣，也很酷。但重要的是在我们需要的时候让他们更靠近一些。









达米恩·查泽雷：我想你说的是一件让我觉得，这是我对尼尔的故事最基本的了解的一件事。我从来没有去过月球，我从来没有去过太空，我没有生活在20世纪60年代，这些都是与我的经验格格不入的东西。但是追求一个目标的想法，追求一个梦想的想法，尽你所能让这个梦想成为现实的想法，即使它看起来不太可能，在我自己的生命历程中，我也是与之相关的。





导演帅得可以出道了 我认为最艰难的事情通常是牺牲，是你的余生中发生的事情都不涉及到那个梦想。某种程度上，这是尼尔必须面对的一个挑战——和他的家人在一起会对他们造成真正的伤害，而他自己也在这一任务中投入了更多的时间。但是，在他回到家后，我们给了观众一点暗示，那就是一旦你完成了一件大事，你把所有的精力都投入进去，你怎么在这之后再找到前进的道路呢？这是一个有趣的问题。但是，我认为这一切又回到了平衡，有时很难在梦想和现实之间找到工作和生活之间的平衡。我想这可能是我所有电影中的一个线索。





Mtime：所以你在自己的生活中找到平衡了吗?





达米恩·查泽雷：我觉得我已经越来越好了，但是也经常犯过一些错误。比如说，我觉得自己在拍《爆裂鼓手》时就没有那种平衡。但是，一点一点地，我快要做到了。









达米恩·查泽雷：这个问题问得好。我想我的观点在每部电影中都有所改变，以它自己的方式，你总是在学习。这是我第一次面对这么多的技术难题。一般来说，当你在做太空电影的时候，你必须突然面对这样的事情，比如你要如何模拟零重力，或是月球表面的重力加速度，如何模拟太空发射，太空服等等。





《登月第一人》剧照 要想搞清楚这些事情必须有一些反复的尝试和错误，因为我想让整部电影都能感受到真实的感觉，几乎像纪录片一样自然，所以当你在摄影棚的舞台上时，要保持这种现实的水平，你周围的一切都是很艰难的。我认为这是我在学习过程中学到的一些东西，感觉我们作为一个整体在这方面做得越来越好。





这也是我希望在未来的电影中能够坚持的东西，作为一个提醒和一个教训——无论一部电影的技术需求有多笨拙，最重要的是要找到一种方法来定位内在的人性，总要找到一种方法来确保演员们有他们需要的东西。这成为了我们这部电影的准则，我认为未来我会提醒自己这是多么的重要。在这方面，我很幸运能有像瑞恩这样的人，我认为他几乎可以把你抛给他的任何东西都接住，让它变成现实。他以一种真实的方式来做每件事，这是一份真正的礼物。