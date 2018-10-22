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"精灵王子"为"阿拉贡"深情送上生日祝福

"你不仅是中土世界的人皇 也是我们心中的国王"

2018-10-22 08:04:59 来源：Mtime时光网

《指环王》系列中的“阿拉贡”扮演者维果·莫特森60岁生日之际，精灵王子“莱戈拉斯”在ins上献上了自己的美好祝福。

《魔戒三部曲：国王归来》

　　时光网讯　难以置信的是，距离我们第一次在银幕上被《指环王》系列中的“阿拉贡”和“莱戈拉斯”惊艳到，已经过了17年的时光。

　　2001年的《魔戒首部曲：魔戒现身》公映后，在片中饰演“精灵王子”的[奥兰多·布鲁姆]以现象级的速度一炮走红。《魔戒三部曲：国王归来》上映当年，也是《加勒比海盗：黑珍珠号的诅咒》登陆大银幕之时，金发王子扮成黑发小铁匠也是颜值毫无纰漏，奥兰多简直一时顺风顺水、风头无两。

《加勒比海盗：黑珍珠号的诅咒》

　　之后和[布拉德·皮特]共同担任《特洛伊》的男主角，饰演希腊王子帕里斯；被[雷德利·斯科特]导演钦点选中出演史实大作《天国王朝》，拯救圣城耶路撒冷于水火之中……这是不到30岁的奥兰多·布鲁姆，演艺生涯中最美好的时光。

　　2007年，随着《加勒比海盗：世界的尽头》暂时终结了这一系列，奥兰多也慢慢淡出了主流电影的视野。6年后，当他终于重新身为莱戈拉斯，在《霍比特人：史矛革之战》中开弓搭箭，粉丝们简直是要热泪盈眶。



　　如今已41岁的奥兰多，在回想起自己年少成名的经历时，也不禁唏嘘。10月20日是曾经的搭档维果·莫特森60岁生日，奥兰多在ins上深情地发布了一张两人当年的合影，为自己心中“最伟大的人类”献上了美好的生日祝福。

　　“我被选中出演《指环王》系列时只有20岁……没有人知道我们要面对什么，特别是我，刚刚离开戏剧学校，完全没有在镜头前的经验……上天眷顾，我有着与@维果·莫特森这个人一路同行的幸运，我每天都在他身边的化妆椅里坐上几个小时，在圣盔谷拍完夜戏后一起放松，或者在一览无遗的风景中跑一跑……这样的美好时光持续了两年……我无法更幸运，也无法找到更棒的榜样了……



　　他没有一丁点儿装腔作势或者自大，不仅是中土世界中的人皇，也是我们心中的国王……我们用毛利人问候的方式互碰头部，我心中最伟大的人类之一，生日快乐，爱你的Leggy（莱戈拉斯昵称）。”

　　维果的新片《绿皮书》在多伦多电影节上荣获了“人民选择奖”，正式进入明年颁奖季的领跑行列。奥兰多的上一部作品是来中国与昆凌合作的《极致追击》，让我们祝福他早日出演更多优秀作品。


《绿皮书》

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 指环王 魔戒 维果·莫特森 奥兰多·布鲁姆
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