





《万圣节》在R级恐怖片中表现 影史上仅次于《小丑回魂》















《鸡皮疙瘩2》也是“万圣节”的故事





截止周日，10月累计票房已高达6.32亿美元，同比去年的涨幅已扩大至56%，比历史最高的2014年10月同期也领先超10%。截止目前，2018年北美累计票房也已攀升至95.3亿美元，剑指2016年保持的北美年度票房纪录（113.8亿美元）。









北美周末票房前十名 2018.10.19- 10.21（单位：万美元）









