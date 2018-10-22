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"万圣节"摘北美周末票房冠军毫无悬念!

情怀加成促票房大爆 "明星诞生"反超"毒液"

2018-10-22 08:22:39 来源：Mtime时光网

新版《万圣节》首周末开画票房成绩大爆！制作成本仅为1000万美元，首周末票房便已接近成本线的八倍，出品方不费吹灰之力就达成收支平衡，有望成为今年北美票房最高的恐怖片。

《万圣节》《一个明星的诞生》《毒液》

　　时光网讯　北美市场上周末只迎来新《万圣节》一部新片大规模开画，但市场自月初开始的火爆态势仍在持续。环球出品的恐怖片续集《万圣节》开画周末登陆近4000家影院大规模开画，首周末三天狂揽7750万美元，毫无悬念地摘得北美周末票房冠军，并创下10月影史第二高开局。在R级恐怖片中，其开画表现也仅次于去年9月的《小丑回魂》，高居影史第二

　　华纳发行的音乐爱情片《一个明星的诞生》上周末再收1930万美元，反超《毒液》稳居周末亚军；影片仅比前一周末下跌三成出头，累计票房已高达1.26亿美元。


《万圣节》在R级恐怖片中表现 影史上仅次于《小丑回魂》

　　索尼发行的漫改电影《毒液：致命守护者》上映第三周末再收1810万美元，下滑至周末榜季军；其周末跌幅明显收窄，北美累计票房已超1.7亿美元。

　　从月初《毒液》《一个明星的诞生》联手创下10月历史最强周末大盘后，北美影市在本月一直大幅领先历史同期水平，而新入市的《万圣节》又将市场推向新的高潮。2018年第42周周末前12名影片累计报收1.6亿美元，周末大盘环比大涨25%；同时，大盘也比《黑疯婆子的万圣节2》开画夺冠的去年同期（大盘8177万美元）暴涨近一倍之多


《鸡皮疙瘩2》也是“万圣节”的故事

　　截止周日，10月累计票房已高达6.32亿美元，同比去年的涨幅已扩大至56%，比历史最高的2014年10月同期也领先超10%。截止目前，2018年北美累计票房也已攀升至95.3亿美元，剑指2016年保持的北美年度票房纪录（113.8亿美元）。

　　索尼发行的合家欢续集《鸡皮疙瘩2：魔书历险》上映次周末再收970余万美元，仍排在周末榜第四。环球出品的历史传记片《登月第一人》次周末大跌近五成，被挤退至榜单第五。

北美周末票房前十名 2018.10.19- 10.21（单位：万美元）


　　福斯出品的种族题材片《你给的仇恨》上周末扩至2303家影院大规模公映，周末进账750万美元，升居周末票房榜第六。影片根据安吉·托马斯所著同名小说改编，片中通过青少年的视角聚焦美国社会对黑人严重而又血腥的种族歧视，并对滥用的警察暴力进行猛烈的批判。影片在烂番茄网站得到96%的超高好评率，之前在点映平台便取得不俗表现，为现在的扩映酝酿了较高热度。

　　影片在CinemaScore 观众调查中得到“A+”的高分，而周末观众中黑人占比高达43%。计入之前的点映成绩，其累计票房已达1064万美元，最终应该有望收回2300万美元的制作预算。


《登月第一人》《你给的仇恨》《雪怪大冒险》

　　“小胖”乔纳·希尔的导演处女作《90年代中期》上周末开始在4家影院点映，周末斩获25万美元，馆均成绩位列年度前茅。影片在烂番茄网站得到80%的媒体好评，口碑在冲奥阵营只算中等。

　　梅丽莎·麦卡西主演的剧情片《你能原谅我吗？》上周末也开始登陆5家影院点映，周末进账15万美元，馆均表现不算突出。影片在烂番茄网站得到99%的超高好评率，后续扩映值得期待。


《你给的仇恨》聚焦美国社会对黑人严重而又血腥的种族歧视

作者：沉默的橄榄   编辑：甄甏甏

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 北美票房 万圣节 一个明星的诞生 毒液：致命守护者

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