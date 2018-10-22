



预告片安利铁血战士猎杀属性 终极铁血携宠物大战人类疯狂小队





终极预告中曝光了更多关于铁血战士的精彩镜头，铁血战士、终极铁血王炸开场但显然并非盟友，“他们来地球，绝不是来旅游的”“他们会利用对手的弱点追踪猎物，像游戏一样，他们乐在其中”，政府要员特雷格（斯特尔林·K·布朗饰）简短的几句话精确总结出铁血战士的战斗特性。





红外追踪、隐身、腕刀以及肩炮等武器技能轮番上演，还有他们闪展腾挪，熟练度满满的近身格斗技巧，人头更是拿到手软。终极铁血以及铁血狗的到来，将原本糟糕的情况变得更加不可收拾。











有意思的是，预告片中惊现了铁血战士这个名字由来的桥段，女主角认为“那不叫铁血战士，更像是狩猎爱好者”，而政府要员特雷格则以“我们投过票了，铁血战士听上去更酷”，将这个本属于州长的名字安置到这些外星人身上。









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