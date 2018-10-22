30年科幻经典IP首次登陆内地大银幕，战况全面升级，人类与铁血战士、终极铁血的战斗一触即发。影片自北美地区上映以来便显示出其强大的票房号召力，顺利拿下北美首日票房和首周末票房冠军。今日影片曝光终极预告，为影迷揭秘了更多关于铁血战士的精彩看点。
预告片安利铁血战士猎杀属性 终极铁血携宠物大战人类疯狂小队
终极预告中曝光了更多关于铁血战士的精彩镜头，铁血战士、终极铁血王炸开场但显然并非盟友，“他们来地球，绝不是来旅游的”“他们会利用对手的弱点追踪猎物，像游戏一样，他们乐在其中”，政府要员特雷格（斯特尔林·K·布朗饰）简短的几句话精确总结出铁血战士的战斗特性。
红外追踪、隐身、腕刀以及肩炮等武器技能轮番上演，还有他们闪展腾挪，熟练度满满的近身格斗技巧，人头更是拿到手软。终极铁血以及铁血狗的到来，将原本糟糕的情况变得更加不可收拾。
有意思的是，预告片中惊现了铁血战士这个名字由来的桥段，女主角认为“那不叫铁血战士，更像是狩猎爱好者”，而政府要员特雷格则以“我们投过票了，铁血战士听上去更酷”，将这个本属于州长的名字安置到这些外星人身上。
重启版《铁血战士》
对于人类境地的描述与前几部颇有不同，相对于以往被迫式的反击，此版中人类有着更多的主动性，由一群疯子组成的小队会彻底点燃疯狂。预告片中，小队成员们谈笑风生，甚至还有拿烟头烫舌头的画面，着实让人目瞪口呆！
豪华团队打造顶级科幻神话 超前粉丝观影口碑爆棚
《铁血战士》
讲述的是铁血战士与人类交火被俘，DNA升级后的终极铁血战士来地球不为营救却手撕同类，人类、铁血、终极铁血之间上演了一场场惨烈厮杀的故事。
影片由《钢铁侠3》
导演沙恩·布莱克
执导，他曾在1987版中饰演了一位爱讲荤段子的战士，结局惨死徒留州长神伤。但自此之后，影片对外星人形象的独特刻画，大量充满未来感的高科技武器以及极富视觉冲击力的战斗画面，使得该影片一度被誉为80年代最好的科幻片之一，开启了《铁血战士》
的科幻神话时代，打造了元祖、凯尔特、刀疤、花蟹、狮面、鹰面、象面、独狼、战损等一系列备受粉丝热爱的铁血战士形象。
宇宙最强猎手即将空降地球，这一刺激战场，谁将成为最后赢家？《铁血战士》
现已在各大购票平台开启售，10月26日，敬请期待。