迪士尼动画《无敌破坏王2：大闹互联网》终于宣布将于11月23日在内地公映。

《无敌破坏王2》中国定档海报





呆萌大块头“破坏王”拉尔夫(Ralph)和可爱女孩云妮洛普(Vanellope)开启更加欢乐刺激的大冒险，还有“神奇女侠”的扮演者盖尔·加朵(Gal Gadot)等全新演员倾力献声，带领观众玩转互联网。影片通过奇思妙想，将互联网公司构建成生机勃勃的虚拟世界，更有国内观众熟悉的应用软件（APP）亮相，与来自漫威、皮克斯等的经典IP交相呼应，海量“彩蛋”惊喜不断。





金牌团队回归 《疯狂动物城》班底构建前所未见互联网





在前作中成功为自己“游戏反派”的身份平反，证明自己也可以做英雄的“无敌破坏王”拉尔夫，此次与同为游戏角色的云妮洛普面对全新的挑战——为了拯救云妮洛普所在的电子游戏，拉尔夫和云妮洛普闯入互联网世界，在寻找游戏关键配件的同时，也领略了前所未见的新奇事物，接受了更加惊险的闯关挑战。而两人对新世界的不同态度，也让珍贵友情面临巨大考验。









彩蛋惊喜不断 互联网巨头海量IP集结引爆想象力





中文版预告片 从第一款预告片推出以来，《无敌破坏王2：大闹互联网》中令人眼花缭乱的彩蛋，就迅速成为焦点。本片继承前作的风格，融入了海量经典IP，从经典影视到热门网游，从酷炫的钢铁侠到可爱的小飞象，从呆萌暖心的大白到迪士尼14位公主大集结，这些惊喜彩蛋已在全球社交平台引发热议，都让影迷在“考眼力”的游戏中乐此不疲。





除了经典IP彩蛋之外，本片构建出的令人叹为观止的互联网世界，也是信息量十足。从今天曝光的中国预告片来看，国内观众熟悉的QQ、微博、天猫等也将在电影中出现，不仅和国际性的互联网巨头网站交相辉映，而且还让国内观众产生极大的共鸣。而预告呈现的仅仅是冰山一角，相信在影片上映前，观众还将看到更多别具巧思，只能在互联网世界才能看到的“世纪同框”。





新老角色汇聚 “神奇女侠”盖尔·加朵倾情加盟献声





在影片中，前作主要角色悉数回归，并由原版配音阵容继续献声。拉尔夫依旧是好心肠的呆萌大块头，为朋友不惧勇闯互联网，甚至深入最阴暗的角落“暗网”；云妮洛普依然顽皮幽默，毒舌功力不减，为新世界兴奋不已。









《无敌破坏王2：大闹互联网》将于11月23日，以3D/IMAX 3D/中国巨幕3D/杜比影院形式，点击登录全国，“破坏王”拉尔夫和云妮洛普的激萌二人组与你一起玩转全球互联网！