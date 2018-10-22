时光网讯
由《哈利·波特》作者J.K.罗琳全新创作的《神奇动物：格林德沃之罪》
日前发布“各自为营”版预告片，两大魔法界传奇邓布利多与格林德沃分庭抗礼，誓要不惜一切代价战胜对方，言语间虽火药味十足，但背后隐情又引人遐想，两人关系扑朔迷离。
在今日曝光的“各自为营”版预告中，充满了黑暗压抑的危机气氛。预告开篇便是格林德沃震慑力十足的盘问，答案的矛头直指邓布利多，两人间剑拔弩张的关系一目了然。另一边，邓布利多也表示，无论付出多少代价，大家都应该阻止格林德沃。两大传奇魔法师的分庭抗礼，将激起魔法界的巨大波浪，但他们错综复杂的关系，又给这段斗争带来了扑朔迷离的色彩。
同样，作为风暴中心的另一焦点，神奇动物学家纽特的选择也深深牵动着观众们的心。看过《神奇动物在哪里》
的人都知道，纽特是一个单纯简单、不爱权力斗争的人，一门心思都扑在神奇动物身上，但这一次，他也要面临巨大的考验了。
昔日的情分让邓布利多无法对抗格林德沃，预告中看到，他将希望寄托在了自己的得意门生——纽特身上。预告结尾邓布利多语重心长的诉说也直接表明，就算是纽特，也到了选择阵营表明立场的时刻。他会如何选择？他又将经历怎样的内心挣扎？这些都让观众们充满好奇。
《神奇动物：格林德沃之罪》
由大卫·叶茨执导，埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特森、丹·福格勒、艾莉森·苏朵儿、埃兹拉·米勒、裘德·洛和约翰尼·德普联袂主演，将于2018年11月16日全国公映。
编辑：隐饮