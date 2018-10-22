此次提档吴克群表示，拍电影是自己一直以来的梦想，如今终于要完成这个梦想，让自己激动无比，希望自己的作品更早的被观众看到，反馈的结果自己都会虚心接受。





海报中，吴克群饰演的陈诗杰与周依然饰演的黑小甄之间直射出的光束如同时光隧道般开启了陈诗杰尘封的恋爱记忆，手抚心脏若有所思的他在感受着自己为爱心跳加速160的同时，也在暗问自己：如果时光也能回心转意，你敢不敢再傻一次？

“走向你”版预告中，更深层次地解锁了陈诗杰为爱静止的情感蜕变。不起眼的陈诗杰在情感漩涡中对于“穿越不过的是时间，能够静止的叫回忆”的领悟，和“虽然我走得慢，但我会一步一步走向你”的戳心呐喊，令人不禁深思，怀念曾经为了某个人而努力的自己。





据悉，《为你写诗》讲述了吴克群饰演的中年龙套演员陈诗杰偶然发现每当心跳加速到160就能重回过去，以为就此可以改写人生的他，开启了又甜又虐的时空追爱之旅。





此次提档吴克群表示，拍电影是自己一直以来的梦想，如今终于要完成这个梦想，让自己激动无比，希望自己的作品更早的被观众看到，反馈的结果自己都会虚心接受，虽然这一举动让他更加紧张，但这也和电影传达的主旨“我敢”十分吻合，敢于追求自己的梦想，敢于直面所有的质疑和褒奖。





从10月1日到10月20日，20天内吴克群达到全国范围内20座城市的大学校园，跟大学生们进行深度交流，分享自己为梦想努力的过程，与同学们互动。

编辑：hello王小羊