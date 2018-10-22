香港国际电影节(HKIFF)是亚洲一流的非竞赛类国际影展，《过春天》与夺得威尼斯地平线单元最佳电影的《Manta Ray》（内地译: 蝠鲼）作为率先公布的两部入选影片，体现了业界对影片品质的认可。





《过春天》打破传统叙述方式和套路化青春模板，以深港两地“单非家庭”这一特殊群体的生活为原型，讲述了16岁女孩“佩佩”的别样青春。影片视角独特、表达克制，通过真实的镜头呈现，诗意刻画的人物经历直抵观众内心。





“《过春天》不单单是一个讲青春成长的电影，它背后包含的社会性是比较丰厚的，透过主人公佩佩反映出这个时代的侧影，表现出这个时代的变化。”《过春天》导演白雪如是说。





香港国际电影节(HKIFF)是亚洲一流的非竞赛类国际影展，被誉为“电影节的电影节”。此次《过春天》与夺得威尼斯影展地平线单元最佳电影的《Manta Ray》（内地译名: 蝠鲼）作为HKIFF率先公布的两部入选影片，不仅体现了业界对影片品质的高度认可，更意味着反映大众生活的现实题材作品正越来越受到人们的关注和追捧。





“白雪导演的《过春天》是一部优秀的类型片，其独到的力度与题材引人入胜，让人信服，讲述了中国的当下与明天。”在刚结束的平遥国际电影展上，评审团给予的点评专业而精准，影片首次放映后便收获观众交口称赞，被大家称为电影展上收获掌声最多的电影，甚至出现组委会紧急加映仍然一票难求的罕见情景。不少资深影迷亦给出中肯评价：“《过春天》是身份的过界，也是青春期的过界。”





众口一词的好评背后，是“新人”白雪观照生活表达现实的责任与担当。据了解，在电影《过春天》创作之初，导演白雪就曾多次往返于深圳、香港两地之间，做了大量的采访与调研工作，力求凸显故事的真实度与强感染力，而影片中对于情感呈现较为克制的表达方式也更易让观众产生共鸣。





电影《过春天》由万达影视传媒有限公司出品，是万达影视“菁英+”电影人计划的首部作品，由田壮壮监制、白雪执导，黄尧、孙阳、汤加文、倪虹洁、江美仪、廖启智、焦刚等两地演员共同主演，有望于2019年春季在全国公映。

编辑：hello王小羊