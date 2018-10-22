《阿拉姜色》回避了有关藏族信仰与风光等猎奇元素，将藏区生活从符号化的影像中解放出来，用根植于藏人的普通日常，讲述着他们最质朴的生离与死别，刻画亲情与爱情的真谛。





在近日公布的第12届亚太电影大奖提名中，也传来《阿拉姜色》的提名喜讯，影片入围卓越文化成就奖，将与其他四部影片角逐奖项的最终归属。





据悉，电影《阿拉姜色》将于10月26日登陆全国院线，影片在最近进行的全国路演中，获得了来自观众的好评。此次预告再度彰显出影片不俗品质，令观众期待指数不断飙升。





《阿拉姜色》讲述的是一个关于承诺、爱情、亲情、成长的故事：藏族女人俄玛在重病之际，执意踏上前往拉萨的漫长之旅。现任丈夫和儿子相继追随加入陪伴，这个家庭也在艰辛旅程中逐渐消除隔阂，达成和解。在途中，俄玛向丈夫道出深扰她多年的秘密；病逝后，俄玛未达成的夙愿，又终将如何？





此次发布的终极预告起始于俄玛与家人的纷争，罹患重病的俄玛不顾丈夫罗尔基的劝阻，以及儿子诺尔吾的冷漠，毅然开启去往拉萨的路途。在节奏分明的鼓点下，影片中藏族重组家庭的矛盾也慢慢浮出水面：罗尔基被大声呵斥，诺尔吾站在公路中央却被推倒在地，“你不要骗我，我知道我妈妈已经死了”，“我当初想跟着妈妈到你家，但你不想要我”，“外公说得对，你就是讨厌我”，继父与继子之间拉扯与争吵一点点揭开了这个家庭最幽深隐秘的过往，也将父子的矛盾推至高潮。





随着一句“我们可以安心离开这里了”，影片中的父子抛下了过往的隔阂，走向了彼此交流与接纳的和解之路。预告中，罗尔基教导继子：“作为男人，不能总跟在别人后面。”在艰难的道路上陪伴着诺尔吾一步步走向成长，而最后父子两人开起了同一个玩笑，也预示着他们终于实现了心灵与情感的契合。





作为一部聚焦于家庭题材的藏语力作，《阿拉姜色》回避了有关藏族信仰与风光等猎奇元素，将藏区生活从符号化的影像中解放出来，用根植于藏人的普通日常，讲述着他们最质朴的生离与死别，刻画亲情与爱情的真谛。主演容中尔甲坦言：电影中这个家庭所经历的情感冲突，是我们每个人在现实中无法回避的。





作为首度参演电影的表演新手，藏族著名歌手容中尔甲在影片中奉献了精湛的演技，塑造了从自私善妒到释怀包容的丈夫以及继父罗尔基一角，以细腻和柔情诠释出角色的复杂层次感。他在电影中实现了“影帝级”的演技，制片人廖希表示：“这个角色非常克制，从头到尾都没有看到他正面流泪，也没有看到他的眼泪，但最后还是会被他感动哭。”





饰演”熊孩子“诺尔吾的小演员赛却加首次参演电影，将这位被父母抛弃的留守儿童眼中的疏离与倔强演绎得淋漓尽致。他与继父在拉萨之旅中建立起再生亲情的过程中，也完成了一出叛逆少年的变形记。





电影《阿拉姜色》曾先后获得今年上海国际电影节评委会大奖和最佳编剧奖，第13届华语青年影像论坛年度新锐女演员、年度新锐摄影师、年度新锐剪辑的殊荣。

编辑：hello王小羊