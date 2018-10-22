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"古墓丽影"导演华语新片《天火危情》杀青

电影首发工作照 “少年派”视效团队保驾护航

2018-10-22 11:37:02 来源：Mtime时光网

《天火危情》2018年10月20日在马来西亚新山市正式杀青。布满火山灰的丛林、悬崖峭壁上熊熊燃烧的吉普车等场面首度曝光。
　　时光网讯 《古墓丽影》导演西蒙·韦斯特（Simon West）执导的华语视效灾难动作片《天火危情》近日在马来西亚顺利杀青并首度发布工作照，老戏骨加新生代的主演阵容亦同时曝光：著名演员王学圻昆凌窦骁，新生代“锐势力”纪凌尘、柏安、马昕墨等携手英国国宝级戏骨Jason Isaacs力组“天火天团”开启“危情之旅”。

　　经过长达五年的孵化开发、历时半年的筹备及两个多月的紧张拍摄，《天火危情》2018年10月20日在马来西亚新山市正式杀青。布满火山灰的丛林、悬崖峭壁上熊熊燃烧的吉普车等场面首度曝光。

　　《天火危情》汇集了来自中国、美国、英国、澳大利亚、马来西亚、泰国等17个国家的551位电影人。导演西蒙·韦斯特曾执导《古墓丽影》、《空中监狱》《机械师》《将军的女儿》《敢死队2》等多部口碑大片；

　　该片艺术总监是曾经打造了《谍影重重5》《美国队长》、《王牌特工》的国际电影艺术大师保罗·科比（Paul Kirby）；动作指导则由打造了《饥饿游戏2》《蜘蛛侠：英雄归来》的努恩·欧斯提（Noon Orsatti）担纲。

　　《天火危情》讲述了在美轮美奂的“天火岛”——一个吸引着地质学家、探险者、游人纷纷前往的“世外桃源”发生的故事：一次突如其来的火山大爆发，将不同人的命运连接在了一起，生死浩劫面前，关于爱与勇气、选择与放下、救人与自救的动人心魄的故事，众人的逃生之路可谓险象环生。

　　《天火危情》由亚太未来影视（北京）有限公司和倍视影业主导投资制作，出品人、制片人董文洁制片发行的代表作有《叶问》《万箭穿心》《寻龙诀》等。

　　负责为《天火危情》打造视效奇观的是Base FX公司。Base FX曾凭借《星球大战7：原力觉醒》《太平洋战争》《美国队长2：冬日战士》等视效作品，三次斩获艾美奖并两获奥斯卡提名，由其操刀制作的华语电影《捉妖记》一举拿下香港电影金像奖最佳视效奖。

　　Base FX创始人克里斯·布兰博（Chris Bremble）也是《天火危情》的制片人之一。此番为了打造《天火危情》震撼世界的视效奇观，Base FX更是在马来西亚设立了Base FX分部，把曾经参与制作《少年派的奇幻漂流》的顶尖视效工作室Rhythm & Hues Studios的首席艺术家们揽入麾下，为《天火危情》的视效保驾护航。

   编辑：hello王小羊

关键词： 天火危情 杀青 西蒙·韦斯特
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