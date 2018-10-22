《天火危情》2018年10月20日在马来西亚新山市正式杀青。布满火山灰的丛林、悬崖峭壁上熊熊燃烧的吉普车等场面首度曝光。





经过长达五年的孵化开发、历时半年的筹备及两个多月的紧张拍摄，《天火危情》2018年10月20日在马来西亚新山市正式杀青。布满火山灰的丛林、悬崖峭壁上熊熊燃烧的吉普车等场面首度曝光。













《天火危情》讲述了在美轮美奂的“天火岛”——一个吸引着地质学家、探险者、游人纷纷前往的“世外桃源”发生的故事：一次突如其来的火山大爆发，将不同人的命运连接在了一起，生死浩劫面前，关于爱与勇气、选择与放下、救人与自救的动人心魄的故事，众人的逃生之路可谓险象环生。













Base FX创始人克里斯·布兰博（Chris Bremble）也是《天火危情》的制片人之一。此番为了打造《天火危情》震撼世界的视效奇观，Base FX更是在马来西亚设立了Base FX分部，把曾经参与制作 《少年派的奇幻漂流》 的顶尖视效工作室Rhythm & Hues Studios的首席艺术家们揽入麾下，为《天火危情》的视效保驾护航。

编辑：hello王小羊