《灰猴》首映礼上，平遥国际影展创始人、“科长”贾樟柯惊喜亮相，为这部“从山西出发又载誉回到山西”的影片站台助威。





刚刚在国际A类的蒙特利尔国际电影节上斩获中国竞赛单元金奖，《灰猴》又马不停蹄地回到“故事的发生地”山西，获邀参展平遥国际影展“从山西出发”单元。





《灰猴》首映礼上，平遥国际影展创始人、“科长”贾樟柯惊喜亮相，为这部“从山西出发又载誉回到山西”的影片站台助威。而影片放映现场更是座无虚席，放映过程中也是爆笑不停。





导演张璞表示：“《灰猴》是一部极具地方色彩的犯罪喜剧，它在大框架的类型片范畴中，加入了地域化的、有叙事链条和重叠交错时间线索的人物和故事，让每个角色都有自己的价值信仰，从而陷入到宿命般的追逃中。虽不乏荒诞喜剧的片段，但主要还是表现人性在面对欲望时的复杂。电影也想借此呈现出以一种幽默中不乏蛮荒、冷峻的影像风格，通过小人物最真实无奈的命运来与观众实现共鸣。”





影片《灰猴》最大的亮点之一就是电影情节编排巧妙。在以犯罪悬疑为主线的叙事中，包括大智若愚的小店老板、深明大义的老者、善良纯情的朴实女孩等形形色色的人物，都以螳螂捕蝉黄雀在后的关系彼此牵连、周旋。





张璞在回答影迷提问关于山西饮食文化的表现时金句频出，称“电影中拍摄出的食物，不仅是在展现饮食文化，还有吃与被吃的命运。每道菜都有每道菜的做法和规矩，所以片中的食物也映射了各角色在现实社会食物链中的一种身份与命运”。

编辑：hello王小羊