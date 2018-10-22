《蜘蛛侠：平行宇宙》的两位导演在洛杉矶的动画电影展上表示，新动画版“蜘蛛侠”视觉效果致力于保留漫画风格，让电影更有生命力，更像亲手绘制的样子。







时光网洛杉矶讯













拉姆齐说，电影制作初期大家首先、也是最大的问题就是：“我们真的还需要再来一部蜘蛛侠电影吗？” 制作团队坚持蜘蛛侠动画电影要与前作都不同，在“能者多劳”的故事中心主轴上，以黑人蜘蛛侠迈尔斯·莫拉莱斯为主角，打造一个真实度超高的虚拟世界，探索达成这目标会需要哪些前所未有、疯狂的动画技术。





其中一个主创坚持的元素，就是“平行宇宙”的画面视觉必须富含漫画风格。 “这部电影每一格都是一幅画，”拉姆齐说，并解释了一个迈尔斯穿梭在熙攘繁华纽约市的场景。这个场景富含漫画元素，对话框、棱角分明的绘图线条、表达动作与碰撞的图示、以及一页多格的画面呈现，是制作团队花了约四年时间打造的与众不同3D动画视觉效果。拉姆齐说：“借此让电影更有生命力，更像亲手绘制的样子。”







影片力图追求漫画风格





富含漫画风格不只是艺术选择，更有助故事发展。导演罗德尼·罗斯曼透露，一页多格的漫画元素到迈尔斯获得超能力之后才开始使用。电影一开始角色介绍想要描绘的，是一个在纽约布鲁克林的真实周遭环境，以及这个社区的真实家庭模样，“要先让观众喜欢上这些角色。”



