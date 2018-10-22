网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"蜘蛛侠:平行宇宙"导演解读艺术选择

画面视觉富含漫画风格 "每一格都是一幅画"

2018-10-22 14:31:09 来源：Mtime时光网

《蜘蛛侠：平行宇宙》的两位导演在洛杉矶的动画电影展上表示，新动画版“蜘蛛侠”视觉效果致力于保留漫画风格，让电影更有生命力，更像亲手绘制的样子。


　　时光网洛杉矶讯　过去15年间，好莱坞已有6部“蜘蛛侠”电影，要怎么突破创新，让索尼最新动画电影《蜘蛛侠：平行宇宙》的主创团队伤透脑筋。洛杉矶当地时间21日举办的动画电影展（Animation Is Film）上，索尼哥伦比亚影业与漫威联合出品的动画版《蜘蛛侠》主创透露，新作除了剧情有所差异，视觉效果也致力保留漫画风格，与一般3D动画片非常不同。

　　除了导演鲍勃·佩尔西凯蒂因病缺席，另外两位导演彼得·拉姆齐罗德尼·罗斯曼、与美术指导Justin Thompson带来了电影片花，并解释了电影的制作过程。从他们带来参展的片段中看得出，《蜘蛛侠：平行宇宙》看起来就像一部3D版、会动的漫画。


三位导演在今年SDCC上，左起分别是：彼得·拉姆齐鲍勃·佩尔西凯蒂罗德尼·罗斯曼

　　拉姆齐说，电影制作初期大家首先、也是最大的问题就是：“我们真的还需要再来一部蜘蛛侠电影吗？” 制作团队坚持蜘蛛侠动画电影要与前作都不同，在“能者多劳”的故事中心主轴上，以黑人蜘蛛侠迈尔斯·莫拉莱斯为主角，打造一个真实度超高的虚拟世界，探索达成这目标会需要哪些前所未有、疯狂的动画技术。

　　其中一个主创坚持的元素，就是“平行宇宙”的画面视觉必须富含漫画风格。 “这部电影每一格都是一幅画，”拉姆齐说，并解释了一个迈尔斯穿梭在熙攘繁华纽约市的场景。这个场景富含漫画元素，对话框、棱角分明的绘图线条、表达动作与碰撞的图示、以及一页多格的画面呈现，是制作团队花了约四年时间打造的与众不同3D动画视觉效果。拉姆齐说：“借此让电影更有生命力，更像亲手绘制的样子。”


影片力图追求漫画风格

　　富含漫画风格不只是艺术选择，更有助故事发展。导演罗德尼·罗斯曼透露，一页多格的漫画元素到迈尔斯获得超能力之后才开始使用。电影一开始角色介绍想要描绘的，是一个在纽约布鲁克林的真实周遭环境，以及这个社区的真实家庭模样，“要先让观众喜欢上这些角色。”

　　从《蜘蛛侠：平行宇宙》预告片与片花，看得出这些制作团队的艺术创作用心。电影视觉风格和故事内容是否能真实打造，让人有同理心的虚拟超能世界，值得关注。电影将于12月14日在美国上映。

作者：Stephanie Wu   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 蜘蛛侠：平行宇宙 索尼 StephanieWu
关注时光网微信

相关电影/影人

蜘蛛侠：平行宇宙

蜘蛛侠：平行宇宙 (2018)

0.0

导演：鲍勃·佩尔西凯蒂

主演：沙美克·摩尔

在线播放

彼得·拉姆齐

彼得·拉姆齐

Peter Ramsey

职业：导演 | 副导演/助理导演

查看影人作品  >

罗德尼·罗斯曼

罗德尼·罗斯曼

Rodney Rothman

职业：制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

狂欢！11月好莱坞进口片扎堆上映

《毒液》《神奇动物2》《海王》接踵而来

羡慕吧！中国观众将比美国提早两周看到DC年度大片《海王..
2

细数大导演的商业片里程碑

张艺谋的辉煌与落寞 徐峥引领改朝换代

最近张艺谋、姜文、陈凯歌新片的票房，都在5亿上下徘徊..
3

你还记得聂风与步惊云吗？

关于《风云》你可以了解更多

《风云》的故事，得从漫画作者马荣成说起。
4

自毁形象就能演出好电影吗？

为戏"画皮"，女星走向实力派必修课

美即是好吗？颜值这个美丽的泡沫有时候也蛮孤独，这是漂..
5

乌尔善《封神三部曲》首发概念海报

经典角色皆在其中 “阴阳之战”呼之欲出

9
《封神三部曲》此次发布的首款概念海报，暗藏着与电影情..

查看更多