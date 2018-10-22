四大武学宗师同台对垒的剧情引发期待，而书亚信饰演的费英雄、麦迪娜饰演的保儿等年轻人身上的爱情故事更吸人眼球。费英雄之前以黑框眼镜、鸡窝头的宅男形象出现在角色海报中，本以为是段痛苦虐身的单恋故事，但在随着电影片段的不断曝光，男女主相互暗恋的剧情也逐渐浮出水面。而图书馆、食堂等校园地点的加持，更是给这段爱情故事增添了浪漫纯情色彩，曾曝光的水下接吻片段也深受观众的期待。