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赵文卓新作《功夫联盟》预告海报双发

一部片集齐黄飞鸿霍元甲陈真叶问四大宗师

2018-10-22 14:46:47 来源：Mtime时光网

由刘振伟执导、赵文卓主演的新作《功夫联盟》预告海报双发，电影中四位宗师的设定参考了黄飞鸿、霍元甲、陈真、叶问四大“国民级”武学宗师，他们空降现代，引发一连串故事。
       

《功夫联盟》终极预告

时光网讯 功夫喜剧片《功夫联盟》于之前宣布改档10月26日，由刘镇伟执导，赵文卓安志杰陈国坤杜宇航领衔主演，书亚信、麦迪娜、张子文、何云伟等主演。今日，电影曝光终极海报及预告，大秀武打内容，节奏高燃紧凑，笑点接连不断。

       电影《功夫联盟》以中国传统宗师武术精神为内核，以漫画家费英雄（书亚信 饰）创作的武术宗师漫画为开端，让赵文卓饰演的黄师傅、安志杰饰演的霍大侠、陈国坤饰演的陈阿真、杜宇航饰演的叶姓神秘人的宗师联盟真正空降现代却联合卖“萌”，引发了一系列啼笑皆非却又超燃高能的故事。

       
四大武学宗师同台对垒的剧情引发期待，而书亚信饰演的费英雄、麦迪娜饰演的保儿等年轻人身上的爱情故事更吸人眼球。费英雄之前以黑框眼镜、鸡窝头的宅男形象出现在角色海报中，本以为是段痛苦虐身的单恋故事，但在随着电影片段的不断曝光，男女主相互暗恋的剧情也逐渐浮出水面。而图书馆、食堂等校园地点的加持，更是给这段爱情故事增添了浪漫纯情色彩，曾曝光的水下接吻片段也深受观众的期待。

       电影《功夫联盟》中，四位宗师的设定参考了黄飞鸿、霍元甲、陈真、叶问四大“国民级”武学宗师，无影脚、迷踪拳、连环腿、咏春拳在大屏幕中相互碰撞的超燃火花也是电影的一大看点。与此同时，电影《功夫联盟》试图挖掘“江湖侠义”内核，并将四大武学宗师同框对战融入当下社会环境。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 功夫联盟 赵文卓
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