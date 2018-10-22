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纵使资深吃货，也未必在这个角度观察过美食

陈晓卿纪录片《风味人间》曝微观预告

2018-10-22 14:56:00 来源：Mtime时光网

微观预告带领观众们从一个前所未有的视角来了解食物。
      时光网讯 美食探索纪录片《风味人间》即将于10月28日播出。对于这部新作，总导演陈晓卿带领团队不仅遍走全球二十多个地区来寻找全球风味，更采用了许多全新的拍摄方式来探究食物“不为人知”的一面。10月22日官方发布的微观预告，带领观众们从一个前所未有的视角来了解食物。

      走出国门，记录下那些鲜为人知的当地风味，是《风味人间》的一大看点。陈晓卿带领拍摄团队跨越六大洲，走遍二十多个国家或地区，除了那些会引起好奇心的奇观性食物，更多的是寻找“中西方的不谋而合”，站在全球的视角来观察中华美食的流变。在记录下全球饮食奇特而丰富的同时，探讨中国饮食在历史和地域上的进程。

      如果说记录全球美食，是站在宏观角度对人类文明的洞察，那么微观拍摄则是对食物本身的一次极致探索。《风味人间》运用了超微观摄影、显微摄影等拍摄方式，将视角缩小到“分子级”，窥见食物细微的变化和纹理。

      利用这些拍摄手法，我们可以看到在腌制的过程中，细小的盐粒是如何一点点渗入到肉里；也可以看到卤水与豆浆相遇后，如何凝结成豆腐。从食材间的碰撞反应，到食物在环境下的细微变化，通过微观摄影一览无余地展现在观众面前，进而思索某些味道和口感是如何产生的。

      例如我们都知道吃螃蟹蘸醋汁更好吃，在微观摄影下，这种做法便得到了科学地解释。观众能看到当酸性物质接近蟹肉时，蟹肉的肉质纤维会瞬间展开，陈晓卿总导演曾生动地将蟹肉的这种变化称为“虎躯一震”。观众从中了解为何我们会那样处理食物，一直以来流传下来的传统，在微观视角下获得了佐证。

   编辑：羊羊

关键词： 风味人间 陈晓卿
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风味人间

风味人间 (2018)

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导演：陈晓卿

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陈晓卿

陈晓卿

Xiaoqing Chen

职业：导演 | 艺术指导 | 演员 | 制作人

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