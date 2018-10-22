周立冬导演的处女作《秋田》在华沙国际电影节上获得了“亚洲电影联盟奖”，影片取材于导演身边做⽣意的朋友们，对生活有着仔细的洞察，显得真诚动人。









亚洲电影联盟奖由“亚洲电影促进协会”发起，和费比西影评人奖一样，是各大国际电影节上重要的固定奖项之一，广泛参与到戛纳、柏林、洛迦诺、鹿特丹、卡罗维发利、釜山等重要电影节之中。参与评选的成员包括知名评论家、电影制作人、策展人、电影发行商、电影教育工作者等等，代表着电影行业专家对亚洲影片的权威认可。







颁奖典礼现场





中国两岸三地影人中，贾樟柯、王小帅、关锦鹏、许鞍华都曾获得过这一奖项。而放眼亚洲范围，韩国大师李沧东、菲律宾著名导演门多萨也曾受到过亚洲电影联盟奖的青睐。在华沙时间20日晚举行的颁奖晚会上，头一次自编自导自演的周立冬发表了如下获奖感言，





“一直以来我很喜欢电影，我觉得拍电影是一件很高兴的事，但这一刻这份高兴，变成了温暖的幸福！感谢华沙电影节给了我这份荣誉！我要感谢我的制片人鲁大举先生和监制周强先生，谢谢鲁大举先生给了我毫不犹豫地支持，毫不犹豫地信任；谢谢周强先生无条件的帮助与美妙的创意；







华沙电影节颁奖后酒会





感谢全剧组同仁的共同努力；谢谢我的家人支持，特别是我的太太，谢谢她给了我银行账号密码，没有她的支持我拍不了这部电影；最后我要谢谢我的父母，他们是我拍摄这部电影的动力，我的父亲去年去世了，他没能看到我的电影，我想说：谢谢你爸爸！愿你能看到这一刻！最后感谢华沙，给了我永生难忘的记忆！”











电影节官推发布获奖消息





影片不仅引起了国际观众的喜爱，在国内小范围试映时也同样激起强烈的共鸣，著名电影制作人杨城认为影片处理了“难得的中年中产题材，胜在真实真诚。”影评人西帕克认为影片表现“中年人的日常，生活中每个人的离去，以及小意外带来的短暂超脱感。新导演拍的如此克制，非常难得。”