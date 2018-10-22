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波兰时间10月20日，第34届华沙国际电影节落下帷幕，入围本届主竞赛单元的唯一一部华语片，周立冬导演作品的《秋田》
荣获亚洲电影联盟奖(NETPAC)。评审团评价这部处女作为，“导演凭借扎实的表演、剧作与调度，描摹了一幅中国当代中年人的肖像画，真诚，细腻而幽默”。
亚洲电影联盟奖由“亚洲电影促进协会”发起，和费比西影评人奖一样，是各大国际电影节上重要的固定奖项之一，广泛参与到戛纳、柏林、洛迦诺、鹿特丹、卡罗维发利、釜山等重要电影节之中。参与评选的成员包括知名评论家、电影制作人、策展人、电影发行商、电影教育工作者等等，代表着电影行业专家对亚洲影片的权威认可。
颁奖典礼现场
中国两岸三地影人中，贾樟柯、王小帅、关锦鹏、许鞍华都曾获得过这一奖项。而放眼亚洲范围，韩国大师李沧东、菲律宾著名导演门多萨也曾受到过亚洲电影联盟奖的青睐。在华沙时间20日晚举行的颁奖晚会上，头一次自编自导自演的周立冬发表了如下获奖感言，
“一直以来我很喜欢电影，我觉得拍电影是一件很高兴的事，但这一刻这份高兴，变成了温暖的幸福！感谢华沙电影节给了我这份荣誉！我要感谢我的制片人鲁大举先生和监制周强先生，谢谢鲁大举先生给了我毫不犹豫地支持，毫不犹豫地信任；谢谢周强先生无条件的帮助与美妙的创意；
华沙电影节颁奖后酒会
感谢全剧组同仁的共同努力；谢谢我的家人支持，特别是我的太太，谢谢她给了我银行账号密码，没有她的支持我拍不了这部电影；最后我要谢谢我的父母，他们是我拍摄这部电影的动力，我的父亲去年去世了，他没能看到我的电影，我想说：谢谢你爸爸！愿你能看到这一刻！最后感谢华沙，给了我永生难忘的记忆！”
《秋田》
是导演周立冬的首部长片作品，导演身兼编剧以及主演。著名电影人周强担任监制，鲁大举担任制片人。影片刻画了北京一个遭遇中年危机的商人，这是一个关于失语的中产的故事，关于他们的骄傲与挣扎。影片取材于导演身边做⽣意的朋友们，因为对生活有着仔细的洞察，影片因此而显得真诚动人。
电影节官推发布获奖消息
影片不仅引起了国际观众的喜爱，在国内小范围试映时也同样激起强烈的共鸣，著名电影制作人杨城认为影片处理了“难得的中年中产题材，胜在真实真诚。”影评人西帕克认为影片表现“中年人的日常，生活中每个人的离去，以及小意外带来的短暂超脱感。新导演拍的如此克制，非常难得。”