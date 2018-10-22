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《与神同行》或将年内在中国上映？

河正宇等演员重新配音 "阴间"背景将被替换

2018-10-22 16:26:25 来源：Mtime时光网

为了“过审”，影片将用一个全新的世界来代替故事最主要的“阴间”背景，为此需要改动部分场面，并进行重新录音，这些工作目前正在进行中。
　　时光网讯 在韩国本土创造“双千万”票房佳绩的《与神同行》系列电影正在准备在中国内地上映，虽然尚未过审，但韩国制作公司正在对一些场景进行重新剪辑，河正宇等演员也正在进行重新配音。该片有望成为2016年“限韩”后正式在中国上映的首部韩国电影。

　　据22日韩国多家媒体报道，《与神同行》的中国发行公司最近为了让该片在中国上映，已经向韩国制片公司Dexter Studios提出了额外的后期制作请求，将在本月末之前，完成部分场景剪辑和后期录音。

　　报道称，Dexter Studios正在与河正宇等演员一起进行后期录音和部分场面的剪辑，而为了“过审”，影片将用一个全新的世界来代替故事最主要的“阴间”背景，为此需要改动部分场面，并进行重新录音，这些工作目前正在进行中。

　　目前“限韩"状态尚不明朗，但据韩国业内观察，中国广电总局将从今年11月开始放宽政策。而事实上，该片的引进也并非由韩国方面提出，而是从中方发出的邀请，似乎也侧面印证这一点。据称中国奥飞娱乐（alpha pictures）从《与神同行》项目策划初期开始就以获得中国发行权为条件参与了投资。

《与神同行：罪与罚》中字预告

　　韩媒报道称，Dexter Studios为该片在中国签订了20亿韩币（约1200万人民币）的“最低保障”（minimum guarantee）合约，影片在中国上映至少要获得20亿韩币票房，韩方才能获得收益分成。

　　目前《与神同行》还未获得广电总局的上映许可。鉴于该片将有可能成为“限韩”之后首部上映的韩国电影，目前各方态度都十分谨慎。但因为中国方面正在十分积极的推动，所以希望更大。

　　如果顺利，该片预计将在今年年末，或者明年春节档上映，在上映首部《与神同行：罪与罚》之后还加接续上映第二部《与神同行2：因与缘》

   编辑：ruo

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关键词： 与神同行 罪与罚 引进 河正宇
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