为了“过审”，影片将用一个全新的世界来代替故事最主要的“阴间”背景，为此需要改动部分场面，并进行重新录音，这些工作目前正在进行中。









报道称，Dexter Studios正在与河正宇等演员一起进行后期录音和部分场面的剪辑，而为了“过审”，影片将用一个全新的世界来代替故事最主要的“阴间”背景，为此需要改动部分场面，并进行重新录音，这些工作目前正在进行中。







《与神同行：罪与罚》中字预告

韩媒报道称，Dexter Studios为该片在中国签订了20亿韩币（约1200万人民币）的“最低保障”（minimum guarantee）合约，影片在中国上映至少要获得20亿韩币票房，韩方才能获得收益分成。





目前《与神同行》还未获得广电总局的上映许可。鉴于该片将有可能成为“限韩”之后首部上映的韩国电影，目前各方态度都十分谨慎。但因为中国方面正在十分积极的推动，所以希望更大。



