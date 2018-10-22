时光网讯
索尼的暗黑超英电影《毒液》
海外再收3230万美元，连续第三个周末登顶全球票房冠军。目前《毒液》海外票房高达2.91亿美元，全球总票房累计达4.612亿美元，晋升索尼今年的全球票房冠军。
中国和日本两大市场尚未开画，其中中国市场被寄予希望。而中国之外，预计《毒液》的海外票房有望达到3.5亿美元，全球总票房有望超过6亿美元。
在刚刚过去的这个周末，《毒液》在30个市场稳居第一，排名前五的是韩国（2840万美元）、俄罗斯（2810万美元）、英国（2180万美元）、墨西哥（2130万美元）和巴西（1530万美元）。
华纳兄弟的《一个明星的诞生》
海外市场表现不俗，再收2280万美元，推动其海外票房达到7470万美元，全球票房突破2亿美元大关。该片最后一个开放的主要市场是日本，12月21日上映。
黑马恐怖片《万圣节》
周末大步跨进海外23个市场，报收1430万美元，其中墨西哥市场贡献500万美元独占鳌头，加之该片在美国国内的票房好得吓人，目前全球总票房高达9180万美元，成绩可喜可贺。
其他影片方面，《登月第一人》
在新增25个市场的情况下，再收1340万美元，目前海外票房2550万美元，全球累计5550万美元，整体走势一般。
华纳动画《雪怪大冒险》
周末在71个市场上映，吸金1400万美元，目前其海外累计票房达7080万美元，全球总票房升至1.37亿美元。但在中国该片并未产生太大反响，仅在周日的单日榜单上拿了个第二，第一名仍是在低迷影市中力撑的《无双》
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