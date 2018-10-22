《毒液》海外再收3230万美元，连续第三个周末登顶全球票房冠军。目前《毒液》海外票房高达2.91亿美元，全球总票房累计达4.612亿美元。中国和日本两大市场尚未开画。





中国和日本两大市场尚未开画，其中中国市场被寄予希望。而中国之外，预计《毒液》的海外票房有望达到3.5亿美元，全球总票房有望超过6亿美元。





在刚刚过去的这个周末，《毒液》在30个市场稳居第一，排名前五的是韩国（2840万美元）、俄罗斯（2810万美元）、英国（2180万美元）、墨西哥（2130万美元）和巴西（1530万美元）。



















