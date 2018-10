迪士尼动画片多数主题都是寻找自我,刚好和《马戏之王》插曲This Is Me的歌词非常贴合。





“When the sharpest words wanna cut me down / Gonna send a flood, gonna drown them out / I am brave, I am bruised / I am who I’m meant to be, this is me.”别人用唇枪舌剑伤害我,我就用洪荒之力撂倒他,我很勇敢、我伤痕累累,但我就是我。





不知道混剪中出现的迪士尼电影各位是否都能认出,看过几部?