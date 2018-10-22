山姆·修汉饰演的中情局探员塞巴斯蒂安和他来自哈佛的拍档达弗正在向中情局女boss温蒂汇报工作，平时威严肃穆的温蒂竟然玩起了冷幽默，对着下属露出了“崽，阿爸对你很失望”的眼神。





山姆·修汉饰演的中情局探员塞巴斯蒂安和他来自哈佛的拍档达弗正在向中情局女boss温蒂汇报工作，平时威严肃穆的温蒂竟然玩起了冷幽默，对着下属露出了“崽，阿爸对你很失望”的眼神，静静看着两位下属如何解释他们的失败，引发网友爆笑。









与以往传统的特工电影不同，《我的间谍前男友》从女性视角出发，以两个初出茅庐的菜鸟女间谍为主角，引导影迷跟着他们一同开启一场独特的欧洲冒险。





洪晃称赞《我的间谍前男友》是一部令人惊喜的电影，认为电影中的两个主角就像中国的90后和00后，“各种可爱冒傻气，完全戳中这代人的笑点。”片中的女权自嘲笑话是洪晃最喜欢的地方，她认为：“不管是好莱坞反击还是真自嘲，还是挺乐的。”





同时，洪晃也贴心的给出了观影小建议：“别忘了爆米花”。洪晃还调侃了影片中哈佛毕业的中情局情报员达弗：“我真的见过哈佛毕业生是那样的，三句话不离母校，估计连内裤上都要印上哈佛。”