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《名侦探柯南》曝饭制"相爱相杀"海报

柯南安室透敌我关系成谜 "柯南抱"引回忆杀

2018-10-22 17:49:16 来源：Mtime时光网

《名侦探柯南》曝饭制"相爱相杀"海报，“真相守护者”柯南与“正义贯彻者”安室透正面交锋神情严肃，两人似有肢体对抗，火药味十足
       时光网讯 今日，电影《名侦探柯南：零的执行人》发布饭制“相爱相杀”人物关系海报。横竖两版海报以柯南安室透为双男主，分别展现了双方“正面对峙”及“并肩协作”两种不同状态，人物之间的敌友关系也一度成谜。网友称“熟悉的‘柯南抱’再掀热潮”、赞安室透是“可爱又迷人的‘反派’对手”。
 
       横版海报中，“真相守护者”柯南与“正义贯彻者”安室透正面交锋神情严肃，两人似有肢体对抗，火药味十足。而在竖版海报中，柯南与安室透则变身队友，强强联手，面对险阻。只见背景中火光冲天、玻璃碎渣横飞，处处预示着危险。安室透从高空跃下，一手将柯南揽入怀中，一手持枪打碎玻璃，冲破而入。

       两张海报上相同的文案：“重要的事 守护到底”同样耐人寻味。在“正义贯彻者”安室透的挑战下，柯南要如何坚守“真相只有一个”的原则？柯南与安室透之间的敌我关系?安室透为何要冒生命危险去解救柯南... ... 两张海报给粉丝留下了无尽疑问，也愈加勾起观众对影片的期待。

       值得一提的是，海报中的“柯南抱”由来已久。早在第5部柯南剧场版《名侦探柯南：通往天国的倒计时》中小兰就曾借助安全绳将柯南抱在怀中，从高空跳下。而在《名侦探柯南：天空的遇难船》中，基德就曾将被歹徒抛向飞船的柯南一把拥入怀中双手抱紧，借助滑翔翼在空中飘荡，被网友戏称“真爱满满的镜头”。而此次柯南被安室透搂入怀中，再一次引发粉丝们的热议。
 
       据悉，电影《名侦探柯南：零的执行人》将于11月9日全国上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 名侦探柯南
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