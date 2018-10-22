2018-10-22 20:11:15 来源：Mtime时光网
编辑：羊羊
导演：李骏硕
主演：姜皓文 惠英红
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Philip Keung
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Kara Hui
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Enileva
18分钟前
“别担心，交给我吧！”
奶牛610580
28分钟前
之前的金马奖，姜皓文原本大热却错失最佳男主角提名，反倒是最佳男配女配却都顺利入围，考虑到台湾地区的民情，他原本应该非常热门，所以多少让人对成片里他的表现有些担心。
M_1411130121191182497
29分钟前
这首歌很好听，叫什么
138****1507_17271498
58分钟前
加油吧
lirunshi
1小时前
需要正视这类人群，他们走上了非常的道路，也承担了非常的后果，于个人而言他们是勇敢的
黄何敢死队
对这最佳男主角来打的电影，支持。。。一直做绿叶，这次做此红花吧最佳男主角！！！
幽灵终结者
就算拿不到，也得个提名什么的，没问题
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