《翠丝》聚焦变性人翠丝（姜皓文饰）的人生经历，姜皓文在片中有颠覆性表演。





《翠丝》聚焦变性人翠丝（姜皓文饰）的人生经历，他本来是拥有一个和睦家庭的中年男子，但是他男性的外表和女性的内在让他越来越感到混乱与纠结。终于，他变成了翠丝。





在今年的香港电影金像奖上，姜皓文刚刚凭借《拆弹专家》中的演出拿下最佳男配角奖。《翠丝》中的颠覆性表演会助“黑仔”冲击最佳男主角奖吗？





《翠丝》将于11月22日香港上映。