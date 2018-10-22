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“我是一个女人，我外面不是！”

姜皓文“变性人”题材新片《翠丝》曝正式预告

2018-10-22 20:11:15 来源：Mtime时光网

《翠丝》聚焦变性人翠丝（姜皓文饰）的人生经历，姜皓文在片中有颠覆性表演。
      时光网讯 日前，由李骏硕执导，姜皓文惠英红等主演的电影《翠丝》曝光正式预告。

     《翠丝》聚焦变性人翠丝（姜皓文饰）的人生经历，他本来是拥有一个和睦家庭的中年男子，但是他男性的外表和女性的内在让他越来越感到混乱与纠结。终于，他变成了翠丝。

      在今年的香港电影金像奖上，姜皓文刚刚凭借《拆弹专家》中的演出拿下最佳男配角奖。《翠丝》中的颠覆性表演会助“黑仔”冲击最佳男主角奖吗？

      《翠丝》将于11月22日香港上映。

   编辑：羊羊

关键词： 翠丝 姜皓文 惠英红
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