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陀螺导演新作拍定格音乐动画"匹诺曹"!

与Netflix合作儿童题材 陀螺首部动画电影

2018-10-23 08:04:35 来源：Mtime时光网

陀螺导演要拍自己的首部长片动画电影了，他将于Netflix合作，打造音乐定格动画版的经典儿童故事《匹诺曹》。


　　时光网讯　今年年初，凭借《水形物语》刚刚成为奥斯卡大赢家的“陀螺”导演吉尔莫·德尔·托罗，正准备拍摄自己的首部动画长片电影，将于Netflix合作音乐版定格动画《匹诺曹》。这个经典儿童故事的主角，是想要成为真人男孩的小木偶，陀螺会是影片的导演、编剧兼制片人。

　　影片设置在上世纪30年代的意大利，那一段历史时期危险重重，法西斯主义蓄势待发，墨索里尼正在巩固对于整个国家的控制，《匹诺曹》的制片工作今年秋天开始（那不就是现在？）。此前陀螺的《鬼童院》《潘神的迷宫》，都设置在极权主义的背景下，不过这两个故事都发生在佛朗哥独裁下的西班牙。


1940年版《木偶奇遇记》中的匹诺曹与父亲

　　“没有哪种艺术形式像动画片一样，如此影响到了我的生活与工作，而历史上没有任何一个角色能像匹诺曹一样，与我产生如此私人的联系”，陀螺在声明中说。“在我们的故事中，匹诺曹是个无辜的灵魂，他冷漠的父亲在这个自己不能理解的世界中迷失了。匹诺曹踏上了一次非凡的旅程，这让他对于父亲和真实的世界，都有了深刻的理解，我想拍这部电影已经太久了。”

　　陀螺导演此前与Netflix合作过获得了艾美奖的动画片美剧《巨怪猎人》，这也是梦工厂“阿卡迪亚传说”三部曲中的第一篇。下一篇“3Below”将于今年十二月首播，2019年播出第三篇“巫师”。陀螺还创作了也将由Netflix出品的恐怖片选集剧（每一季独立成篇），《吉尔莫·德尔·托罗午夜拍案惊奇》。



　　Netflix目前正在花大心思在儿童题材上下功夫，这一举动在迪士尼准备上线自家的流媒体平台之时，尤为重要。Netflix旗下的“儿童”作品还包括美剧《雷蒙·斯尼奇的不幸历险》，以及即将播出的动画片美剧《非凡公主希瑞》

　　帕特里克·麦克海尔《花园墙外》）会与陀螺共同创作剧本，而马克·古斯塔逊《了不起的狐狸爸爸》动画指导）则是联合导演，《僵尸新娘》的幕后团队打造片中的木偶。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 陀螺 吉尔莫·德尔·托罗 匹诺曹 动画片 Netflix
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吉尔莫·德尔·托罗

吉尔莫·德尔·托罗

Guillermo del Toro

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 选角导演 | 副导演/助理导演

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