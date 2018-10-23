时光网讯
今年年初，凭借《水形物语》
刚刚成为奥斯卡大赢家的“陀螺”导演吉尔莫·德尔·托罗
，正准备拍摄自己的首部动画长片电影，将于Netflix合作音乐版定格动画《匹诺曹》
。这个经典儿童故事的主角，是想要成为真人男孩的小木偶，陀螺会是影片的导演、编剧兼制片人。
影片设置在上世纪30年代的意大利，那一段历史时期危险重重，法西斯主义蓄势待发，墨索里尼正在巩固对于整个国家的控制，《匹诺曹》
的制片工作今年秋天开始（那不就是现在？）。此前陀螺的《鬼童院》
和《潘神的迷宫》
，都设置在极权主义的背景下，不过这两个故事都发生在佛朗哥独裁下的西班牙。
“没有哪种艺术形式像动画片一样，如此影响到了我的生活与工作，而历史上没有任何一个角色能像匹诺曹一样，与我产生如此私人的联系”，陀螺在声明中说。“在我们的故事中，匹诺曹是个无辜的灵魂，他冷漠的父亲在这个自己不能理解的世界中迷失了。匹诺曹踏上了一次非凡的旅程，这让他对于父亲和真实的世界，都有了深刻的理解，我想拍这部电影已经太久了。”
陀螺导演此前与Netflix合作过获得了艾美奖的动画片美剧《巨怪猎人》
，这也是梦工厂“阿卡迪亚传说”三部曲中的第一篇。下一篇“3Below”将于今年十二月首播，2019年播出第三篇“巫师”。陀螺还创作了也将由Netflix出品的恐怖片选集剧（每一季独立成篇），《吉尔莫·德尔·托罗午夜拍案惊奇》。
Netflix目前正在花大心思在儿童题材上下功夫，这一举动在迪士尼准备上线自家的流媒体平台之时，尤为重要。Netflix旗下的“儿童”作品还包括美剧《雷蒙·斯尼奇的不幸历险》
，以及即将播出的动画片美剧《非凡公主希瑞》
。