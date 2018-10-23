陀螺导演要拍自己的首部长片动画电影了，他将于Netflix合作，打造音乐定格动画版的经典儿童故事《匹诺曹》。

















1940年版《木偶奇遇记》中的匹诺曹与父亲





“没有哪种艺术形式像动画片一样，如此影响到了我的生活与工作，而历史上没有任何一个角色能像匹诺曹一样，与我产生如此私人的联系”，陀螺在声明中说。“在我们的故事中，匹诺曹是个无辜的灵魂，他冷漠的父亲在这个自己不能理解的世界中迷失了。匹诺曹踏上了一次非凡的旅程，这让他对于父亲和真实的世界，都有了深刻的理解，我想拍这部电影已经太久了。”

















