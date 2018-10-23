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《无双》票房破11亿北京低调庆功

"自拍狂魔"周润发携发嫂亮相 全场玩自拍

2018-10-23 10:38:09 来源：Mtime时光网

《无双》票房破11亿北京低调庆功，主演周润发携发嫂恩爱亮相，全场玩自拍。发哥在各地路演时都坚持外出跑步，因此圈了不少粉，导演庄文强笑称“感谢发哥多跑出两亿票房”。
       时光网讯 作为2018年国庆档票房已过11亿的大片，《无双》于10月22日在北京举行了“低调”的庆功宴，导演庄文强、监制黄斌、主演周润发廖启智出席，向所有为影片付出努力的工作团队成员表示感谢。

       庆功宴上播放了最新发布的影片插曲《The End Of The World》的MV，动人的旋律和唯美的画面将现场观众再次带回影片中。博纳影业集团总裁于冬和导演庄文强上台跟大家分享了《无双》从筹备到完成的心路历程，发哥更是开启“全场自拍”模式，用这种特别的方式向所有人表示感谢。
 
       庆功宴一开始，博纳影业集团总裁于冬就跟大家分享了《无双》从筹备到完成的心路历程：“我记得庄导第一次跟我讲《无双》这部电影，是在他拍《窃听风云》第一部的时候，从那之后我就一直惦记着这部戏，一惦记就是十年。十年间，我跟庄导完成了三部《窃听风云》的合作，跟发哥发嫂也合作了4部电影，然后才等到这部《无双》。十年过去，每个人都改变了，但对于好电影的执着和做好电影的情怀始终没变。”

       《无双》在今年的国庆档力拔头筹，有网友直言“《无双》拯救了2018年的国庆档”，对此于冬表示“特别同意”：“从2016年的《湄公河行动》，到2017年的《追龙》，再到2018年的《无双》，连续3年的国庆档，博纳拿出的都是凭借质量口碑成功逆袭的良心之作。因为我们知道，今天的电影市场有非常优秀的电影观众，这就督促着我们电影人必须拿出更优秀的作品，因为观众的火眼金睛是骗不过去的。”

       《无双》宣传期间，发哥在各地路演时都坚持外出跑步，并因此圈了不少粉，庄文强导演当天开玩笑称“发哥至少跑了两亿多票房回来”。但他随后也坦言，《无双》有如此好的成绩，同事和观众才是最需要感谢的人：“我只是一个拍电影的人，对我来说，拍电影并不太困难，困难的是之后的那些工作，还有观众的付出，所以要感谢每一个为这部电影付出努力的工作伙伴以及中国的电影观众，谢谢你们的肯定，我会用下一部电影来感谢大家。”

       当天发哥开启“全场自拍”模式，跟所有人一起自拍，所到之处皆引来一片欢呼。他坦言《无双》为自己带来了很多：“因为我演过许文强，在拍《无双》之前我就觉得庄文强和许文强走在一起，可能会有点不一样，但没有想到结果会这么棒。之前我从没拍过这样的角色，我也从来没有这样演过戏，很多人看过电影后对我评价很高，也让我很感动。” 

       得知有很多90后和00后在看过《无双》之后成为自己的粉丝，发哥第一反应竟然是：“哇，这么厉害？为什么？”引来现场观众大笑，之后他在感谢所有粉丝支持的同时还不忘“感谢发嫂对我的忍耐和照顾”，这波现场“秀恩爱”引来现场一片掌声和欢呼声。

       电影《无双》票房已经突破11亿，仍在火热上映中。

   编辑：隐饮

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关键词： 无双 周润发
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