《无双》票房破11亿北京低调庆功，主演周润发携发嫂恩爱亮相，全场玩自拍。发哥在各地路演时都坚持外出跑步，因此圈了不少粉，导演庄文强笑称“感谢发哥多跑出两亿票房”。









《无双》在今年的国庆档力拔头筹，有网友直言“《无双》拯救了2018年的国庆档”，对此于冬表示“特别同意”：“从2016年的《湄公河行动》，到2017年的《追龙》，再到2018年的《无双》，连续3年的国庆档，博纳拿出的都是凭借质量口碑成功逆袭的良心之作。因为我们知道，今天的电影市场有非常优秀的电影观众，这就督促着我们电影人必须拿出更优秀的作品，因为观众的火眼金睛是骗不过去的。”





《无双》宣传期间，发哥在各地路演时都坚持外出跑步，并因此圈了不少粉，庄文强导演当天开玩笑称“发哥至少跑了两亿多票房回来”。但他随后也坦言，《无双》有如此好的成绩，同事和观众才是最需要感谢的人：“我只是一个拍电影的人，对我来说，拍电影并不太困难，困难的是之后的那些工作，还有观众的付出，所以要感谢每一个为这部电影付出努力的工作伙伴以及中国的电影观众，谢谢你们的肯定，我会用下一部电影来感谢大家。”





当天发哥开启“全场自拍”模式，跟所有人一起自拍，所到之处皆引来一片欢呼。他坦言《无双》为自己带来了很多：“因为我演过许文强，在拍《无双》之前我就觉得庄文强和许文强走在一起，可能会有点不一样，但没有想到结果会这么棒。之前我从没拍过这样的角色，我也从来没有这样演过戏，很多人看过电影后对我评价很高，也让我很感动。”





得知有很多90后和00后在看过《无双》之后成为自己的粉丝，发哥第一反应竟然是：“哇，这么厉害？为什么？”引来现场观众大笑，之后他在感谢所有粉丝支持的同时还不忘“感谢发嫂对我的忍耐和照顾”，这波现场“秀恩爱”引来现场一片掌声和欢呼声。





电影《无双》票房已经突破11亿，仍在火热上映中。





编辑：隐饮