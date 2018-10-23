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《铁血战士》特辑解读"更高能"铁血设计

全程炸裂视听神经 10.26登陆内地院线

2018-10-23 10:49:27 来源：Mtime时光网

此次曝光《铁血战士》新特辑为影迷透露了诸多影片的制作信息，导演和各演员也不同角度的与观众分享新一代铁血的设计。
　　时光网讯 倒计时4天！《铁血战士》即将亮相中国内地大银幕！由二十世纪福斯出品、《钢铁侠3》导演沙恩·布莱克执导的好莱坞科幻动作冒险大片《铁血战士》将于10月26日凶猛上映，这也是铁血战士历史上首次登陆内地影院。

       影片目前已在各大平台开启预售，在上周的全国21城超前粉丝场中也获得了不错的口碑，粉丝称之“高于预期，比想象中好看”，更有粉丝称赞“终于迎来一场止渴的电影，紧张刺激的对决镜头根本挪不开眼，完全是强制催生肾上腺素，过瘾！”。作为“好莱坞保护季”的头部动作大片，《铁血战士》率先带影迷进入年末狂欢。

　　此次曝光的新特辑为影迷透露了诸多影片的制作信息，导演和各演员也不同角度的与观众分享参与影片心得。导演沙恩·布莱克讲述了创作背景，对新续集中的铁血战士定位进行概述“……这一次他们不再仅仅是野兽，他们心怀轨迹、足智多谋、能够洞察人类的恐惧”而饰演狙击手的男主波伊德·霍布鲁克从行为剖析铁血战士“他们不但更加强壮，更有组织，还更加神出鬼没，更具侵略性地肆意猎杀人类……”新角色终极铁血战士更加强健的外形，不再用面具掩饰的兽性，绝对利落的刺杀将外星猎手的凶狠发挥到极致。

　　为了烘托紧张气氛和宏大的“狩猎场”，电影创作的过程也是诚意满满，最疯战队成员之一托马斯·简形容“服装简直鬼斧神工”。新片的特效将由真人CG捕捉和数字特效共同完成，影片的视效将更加真实刺激，比起30年前可以说是质的飞跃。女主奥立薇娅·玛恩同时透露影片中的宇宙飞船、方舟全部都是真实打造的，为了丛林戏甚至搭建了整片森林。

       这样一个追求完美的《铁血战士》创作团队，在震撼观众之前就已经先将演员们收获到“粉丝后援会”中。斯特林·K·布朗全程痴汉“星星眼”，用多个“震惊”、“炸裂”形容这部超级动作大片。波伊德更是打包票承诺“你一定会大呼过瘾，享受接连不断的惊喜，一切都是你前所未见的绝对燃爆眼球！”

　　《铁血战士》讲述狙击手奎恩·麦肯纳（波伊德·霍布鲁克饰 代表作《金刚狼3》）与外星人铁血战士激烈交火，成功脱身后将捡到的外星人高级装备秘密寄回家。奎恩的儿子（雅各布·特瑞布莱饰 代表作《房间》）以为是父亲送的礼物摆玩，却意外引来铁血战士同伴。奎恩带领一群问题士兵与生物学家（奥立薇娅·玛恩 代表作《X战警：天启》）一起勇敢反抗外星人入侵。与此同时，DNA升级后的终极铁血战士首次登场。地球生存之战一触即发，谁能笑到最后？10月26日敬请期待。

   编辑：en

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 铁血战士
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铁血战士

铁血战士 (2018)

0.0

导演：沙恩·布莱克

主演：波伊德·霍布鲁克

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