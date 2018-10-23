2018-10-23 11:19:40 来源：Mtime时光网
编辑：飒飒
导演：丹尼·加农
主演：本杰明·麦肯锡
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Oscarwhistler
2018-10-26 09:10
还是汤老师的哈迪 比较好看。。。
像夜空般爱你4分钟前
汤老师的哈迪...这位汤粉是有多迷...
JOKERFANs
2018-10-23 22:58
这是真人快打的蝎子吗。。
艾闻旭
2018-10-23 20:18
这贝恩。。。设计这个角色的人脑力有坑把，原作的贝恩最能展现强壮的脖子，结果到了这被遮得死死得。。。
莫亚2071848
2018-10-23 19:00
还有头发，所以他还不够强
jun_sky
2018-10-23 16:46
违和感满满的。
简直不晓得取个啥名字
2018-10-23 14:57
年轻贝恩
渡水
2018-10-23 14:56
这不挺好玩儿的吗？
138****1507_17271498
2018-10-23 13:52
没有对比就没有伤害，怎么看都像是低配
晚秋
2018-10-23 13:39
哥谭是唯一可看的一部DC剧，超女、闪电侠、绿箭和明日传奇要不是联动早砍了，不过已经无所谓了，弃了
hourman2018-10-23 13:50
传教士第三季豆瓣9.1分 泰坦播了两集目前8.7分，烂的只有CW出的美剧好吗
贝克街的JACK2018-10-23 15:12
超女、闪电侠、绿箭和明日传奇不单是联动……绿箭和闪电侠都算CW的标杆了…而且DC在剧的方面就是授权角色来推广的。
光的暗2018-10-23 15:30
希望你可以看一下泰坦这部DC独立推出的新剧！
太忣教我当影帝
2018-10-23 12:51
我身边的朋友们都抵制超级英雄电影了，你们呢
坂井泉水2018-10-23 14:36
物以类聚人以群分，你们是傻缺联盟么
唯见轻枫2018-10-23 14:48
我们抵制你和你身边的朋友哦~~^_^
优仔悠哉2018-10-23 15:00
能有这么一群闲人凑在一起也是不好找。
Vonge2018-10-23 16:02
老铁666，我只弃漫威的，哈哈哈
堪萨斯的雪2018-10-24 20:36
我只抵制妇联宇宙的，因为实在是没意思
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