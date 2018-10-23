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美剧《哥谭》反派贝恩造型首度曝光

目露凶光气场强大 夏恩韦斯特饰演

2018-10-23 11:19:40 来源：Mtime时光网

《哥谭》中贝恩造型首度曝光。
　　时光网讯 美剧《哥谭》中贝恩的造型首度曝光，夏恩·韦斯特《急诊室的春天》）饰演。《哥谭》第五季将于明年播出。



　　贝恩是DC漫画中的超级反派，蝙蝠侠的强敌之一。罗伯特·史文森在1997年电影《蝙蝠侠与罗宾》中饰演贝恩；2012年电影《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》则由汤姆·哈迪饰演此角色。


汤姆哈迪版贝恩

　　《哥谭》聚焦蝙蝠侠的忠实伙伴詹姆斯·戈登，围绕着他在哥谭镇的年轻警官生涯以及个人生活展开。剧集中出现了年轻的布鲁斯·韦恩（蝙蝠侠），管家阿尔弗雷德，赛琳娜·凯尔（猫女）等角色。第一季开播于2014年。

   编辑：飒飒

关键词： 哥谭 美剧 反派 贝恩 DC
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哥谭

哥谭 (2014)

8.3

导演：丹尼·加农

主演：本杰明·麦肯锡

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