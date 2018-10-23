2018-10-23 12:07:36 来源：Mtime时光网
《零之执行人》预告片
编辑：sa
导演：立川让
主演：古谷彻 林原惠美
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luffy5242529
9分钟前
宫崎骏：倘若我今天重映千与千寻，票房照样吊打柯南，信不？观众：信！
11分钟前
零的执行人压制了复联3的票房，阻止其首周上映成为全球所有地区票房第一的头衔，这是该电影最大成就吧！
皮尔斯qi
2018-10-23 20:40
宫崎骏：不好意思，全日本加起来都不是我的对手
坂井泉水
2018-10-23 14:19
就和中老年人看春晚一样，年年有，一年比一年烂，但是还是会去看。不过基本上，贝克街亡灵后的剧场版，基本都看了一遍就算了.......还是最爱世纪末的魔术师
luffy524252910分钟前
握爪，我也最爱世纪末的魔术师，总觉得很适合圣诞节期间看哈哈~~
为何不上传我的头像
2018-10-23 14:06
我第一眼看成了《睾之执行人》。我可能的去看下眼睛了
天晴了_
2018-10-23 13:38
日本观众的审美 我呸
烂就一个字 完全无法和前七名相提并论
康永跟煕娣的时光
2018-10-23 12:27
柯南剧场版日常爆~
太忣教我当影帝2018-10-23 12:49
那又如何已经封杀了
Vonge2018-10-23 15:16
@太忣教我当影帝 666
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