网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

新版"柯南"成日本票房最高剧场版动画

超过CG版"哆啦A梦" 宫崎骏地位仍不可撼

2018-10-23 12:07:36 来源：Mtime时光网

《名侦探柯南：零之执行人》超越《哆啦A梦：伴我同行》，晋升日本历代本土动画第8位。


　　时光网讯 柯南2018剧场版《名侦探柯南：零之执行人》日本本土票房突破88亿日元，晋升历代本土动画第8位。

　　前7位分别是：

1. 宫崎骏《千与千寻》（2001）308亿
2. 新海诚《你的名字》（2016）250亿
3. 宫崎骏《哈尔的移动城堡》（2004）196亿
4. 宫崎骏《幽灵公主》（1997）193亿
5. 宫崎骏《悬崖上的金鱼姬》（2008）155亿
6. 宫崎骏《起风了》（2013）120亿
7. 米林宏昌《借东西的小人阿莉埃蒂》（2010）92.5亿

　　从上面名单可以看到，《名侦探柯南：零之执行人》是目前排名最高的剧场版动画，前7名都是独立的动画电影；尽管有新海诚米林宏昌等后起之秀不断发起冲击，总体来看宫崎骏仍是神一般的不可撼动的存在。

《零之执行人》预告片

　　《零之执行人》今年4月13日在日本公映，创下周末票房7连冠的神话，就连迟一周公映的《复联3》也没有“出头”的机会，日本成为《复联3》在全球唯一开画没有登顶票房榜的自由市场。

　　这月19日开始，《零之执行人》4D版本在日本公映，首周票房排名第九。目前影片票房突破88亿日元，超越2014年CG剧场版动画《哆啦A梦：伴我同行》83.8亿，晋升日本历代本土动画票房第8位。

　　截至目前，今年日本年度票房最高者为《剧场版 紧急救命》92亿日元，其次是《零之执行人》，季军是好莱坞大片《侏罗纪世界2》80.6亿日元。

　　《名侦探柯南：零之执行人》11月9日登陆内地。

   编辑：sa

关键词： 柯南 票房 动画
关注时光网微信

相关电影/影人

名侦探柯南：零的执行人

名侦探柯南：零的执行人 (2018)

0.0

导演：立川让

主演：古谷彻 林原惠美

在线播放

会员评论 (11)

发表

本周热读

1

不乐观！2018国产电影海外票房成绩单

国内考了90分 国外常年60分

2018年华语电影海外票房成绩不容乐观，华语电影何时才能..
2

第91届奥斯卡提名出炉！《黑豹》创造历史

超级英雄首争最佳影片 "罗马""宠儿"10提领跑

第91届奥斯卡提名名单揭晓，《罗马》《宠儿》以10项提名..
3

戳心！星爷《新喜剧之王》预告笑中带泪

周式小人物回归 失败龙套女事业家庭双重暴击

周星驰导演的电影《新喜剧之王》发布出暴击版预告。预告..
4

"惊奇队长"新角色海报揭秘重要角色

爱宠小猫咪隆重登场！可爱模样萌化人

10
漫威《惊奇队长》发布一组最新角色海报。
5

"小贱贱"圆梦!《死侍2》中国行爆绝密彩蛋

期待MCU与美队同框 "被他暴揍，死侍会很享受"

13
瑞安·雷诺兹今天终于梦想成真，带着《死侍2》电影来到..

查看更多