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韩国电影《我能说》有望引进内地

77岁女主角罗文姬凭借此片拿下影后大满贯

2018-10-23 12:09:57 来源：Mtime时光网

韩国电影《我能说》有望引进内地，目前档期待定。77岁的女主角罗文姬凭借该片拿下百想艺术大赏、青龙电影奖、大钟奖三座影后奖杯，完成“影后大满贯”。
       时光网讯 由罗文姬、李帝勋等出演的韩国电影《我能说》有望引进中国内地，目前档期待定。影片讲述热血奶奶罗玉粉在公务员朴民载的帮助下学习英语，并最终前往美国作证日军强征慰安妇罪行的故事。77岁的女主角罗文姬凭借该片拿下百想艺术大赏、青龙电影奖、大钟奖三座影后奖杯。

       受到“限韩令”的影响，内地市场已有三年时间没上映过韩国电影了，中韩合拍片也受到影响偃旗息鼓。2015年，内地市场上映过《暗杀》《扑通扑通我的人生》等韩国片，以及《我是证人》等中韩合拍片。2016年也有包括《赏金猎人》《惊天大逆转》《外公芳龄38》等近10部中韩影人合作的电影。但从2017年到18年，韩国电影在内地市场完全消失不见。

        据悉，影片《我能说》的故事梗概为：有“鬼怪奶奶”之称的玉芬（罗文姬 饰），只要不符合规定的事，无论大小都要投诉，她投诉的案件至今已达8000件之多，这让区公所职员对她闻风色变。在一个风雨交加的日子，鬼怪奶奶一如往昔的前来报到，却碰上最难缠的对手──“菜鸟公务员”民在（李帝勋　饰），凡事照规矩来的民在，不但要这位“贵客”抽签排队，还要求她填写申诉单！一场鬼怪奶奶和机车公务员的对决正要展开。

        惨遭英文补习班退学的玉芬，偶遇民在和来洽公的外国人，用流利的英文对谈，从此她竟然对民在穷追猛打，这让民在困扰不已，仅把玉芬的行为当成报复行动。然而在聊天过程中却意外发现，玉芬藏着一个说不出口的秘密，而这秘密只能靠她用英文才能说出来！

   编辑：隐饮

关键词： 我能说 罗文姬
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