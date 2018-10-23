时光网讯
由罗文姬、李帝勋
等出演的韩国电影《我能说》
有望引进中国内地，目前档期待定。影片讲述热血奶奶罗玉粉在公务员朴民载的帮助下学习英语，并最终前往美国作证日军强征慰安妇罪行的故事。77岁的女主角罗文姬凭借该片拿下百想艺术大赏、青龙电影奖、大钟奖三座影后奖杯。
受到“限韩令”的影响，内地市场已有三年时间没上映过韩国电影了，中韩合拍片也受到影响偃旗息鼓。2015年，内地市场上映过《暗杀》
、《扑通扑通我的人生》
等韩国片，以及《我是证人》
等中韩合拍片。2016年也有包括《赏金猎人》
、《惊天大逆转》
、《外公芳龄38》
等近10部中韩影人合作的电影。但从2017年到18年，韩国电影在内地市场完全消失不见。
据悉，影片《我能说》
的故事梗概为：有“鬼怪奶奶”之称的玉芬（罗文姬 饰），只要不符合规定的事，无论大小都要投诉，她投诉的案件至今已达8000件之多，这让区公所职员对她闻风色变。在一个风雨交加的日子，鬼怪奶奶一如往昔的前来报到，却碰上最难缠的对手──“菜鸟公务员”民在（李帝勋 饰），凡事照规矩来的民在，不但要这位“贵客”抽签排队，还要求她填写申诉单！一场鬼怪奶奶和机车公务员的对决正要展开。
惨遭英文补习班退学的玉芬，偶遇民在和来洽公的外国人，用流利的英文对谈，从此她竟然对民在穷追猛打，这让民在困扰不已，仅把玉芬的行为当成报复行动。然而在聊天过程中却意外发现，玉芬藏着一个说不出口的秘密，而这秘密只能靠她用英文才能说出来！
编辑：隐饮