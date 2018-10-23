



惨遭英文补习班退学的玉芬，偶遇民在和来洽公的外国人，用流利的英文对谈，从此她竟然对民在穷追猛打，这让民在困扰不已，仅把玉芬的行为当成报复行动。然而在聊天过程中却意外发现，玉芬藏着一个说不出口的秘密，而这秘密只能靠她用英文才能说出来！